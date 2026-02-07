Cabildo Cívico critica la respuesta “impávida” del Municipio de Quito por río Monjas

La sesión en el Concejo para tratar la situación del río Monjas fue suspendida por falta de quórum

La erosión amenaza al patrimonio y la vida en San Antonio de Pichincha. Moradores solicitan acciones.

La suspensión de la sesión del Concejo Metropolitano de Quito, convocada para analizar la situación del río Monjas, su proceso de erosión, la afectación a viviendas en el sector de Pomasqui y las acciones de mitigación ejecutadas hasta el momento, provocó una nueva ola de críticas desde la sociedad civil.

Tras cerca de una hora de debate, la sesión fue suspendida por falta de quórum, lo que generó molestia y frustración entre los moradores de las zonas afectadas, quienes esperaban respuestas concretas, especialmente sobre los procesos de expropiación de predios en riesgo y las obras urgentes para reducir las amenazas.

El Cabildo Cívico de Quito cuestionó la actuación del Municipio y calificó de “impávida” su respuesta frente a la problemática del río Monjas. En un comunicado, la organización señaló que el Gobierno local continúa otorgando y manipulando permisos de construcción en zonas catalogadas como de alto riesgo, pese a los antecedentes y advertencias técnicas.

Uan sentencia que no se ha cumplido

Recordaron que la Corte Constitucional, mediante sentencia emitida el 19 de enero de 2022, ordenó la reparación integral del río Monjas, la protección de bienes patrimoniales y la elaboración de un plan complementario, con acciones a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, a cuatro años del fallo, aseguran que no se ha cumplido ni siquiera con las medidas básicas dispuestas en la resolución.

La sentencia establece intervenciones inmediatas para proteger las zonas de alto riesgo; acciones de mediano plazo para regular el caudal, descontaminar las aguas y recuperar el equilibrio del río; y medidas de largo plazo para intervenir integralmente las cuencas hidrográficas que atraviesan Quito, con participación ciudadana en todo el proceso.

El presunto incumplimiento de esta sentencia ha llevado a las comunidades a exigir cuentas claras y obras concretas, señala el documento. Entre los pedidos consta la delimitación gráfica de los bordes de quebradas y la definición de las áreas donde no se debe construir, una tarea que, según los denunciantes, no se ha ejecutado pese a que el Municipio dispone desde hace años de herramientas tecnológicas para levantamientos planimétricos y delimitación de usos de suelo.

Las críticas también alcanzan a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, señalada como responsable de la transformación del río Monjas debido a la descarga de aguas servidas provenientes del norte de la ciudad.

José Dulbecco, veedor del cumplimiento de la sentencia, advirtió que la excesiva impermeabilización del suelo urbano impide la absorción del agua lluvia, lo que incrementa peligrosamente el caudal del río.

Moradores de El Común y Pomasqui aseguran que, en reiteradas ocasiones, solicitaron la intervención municipal en estos sectores y advierten que la situación actual es el resultado de la falta de acción oportuna frente a un problema que, sostienen, ha sido advertido durante años.

