Caso Goleada: audiencia EN VIVO de Aquiles Álvarez

Este 2 de marzo se define si Álvarez continúa en prisión preventiva o si es liberado para regresar a Guayaquil

Hoy 2 de marzo se llevará a cabo la audiencia de apelación que marcará el futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro del denominado caso Goleada. La diligencia fue convocada por un tribunal de la Sala Especializada de la Unidad Anticorrupción, que deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía y la defensa sobre la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva.

El alcalde solicitó asistir presencialmente a su audiencia. En un oficio enviado a la Sala que trata su pedido, Álvarez expresó su voluntad de estar presente y pidió al SNAI su traslado desde la cárcel Regional Cotopaxi, donde permanece detenido desde el 10 de febrero tras dictarse prisión preventiva en su contra.

En la misma diligencia se abordarán los pedidos de sus hermanos Antonio y Xavier, directivos de Barcelona, así como de César Bravo y Fernando Peñaherrera, quienes también buscan salir de prisión. La audiencia será clave para determinar si Álvarez y los demás implicados enfrentan el proceso en libertad o continúan detenidos.

Caso Goleada explicado: línea de tiempo desde el inicio de la investigación Leer más

Lo que ha pasado hasta ahora

El caso Goleada investiga el supuesto funcionamiento de una red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en la que figuran Álvarez, sus hermanos y otras 11 personas. El Consejo de la Judicatura autorizó al juez García a trabajar en modalidad de teletrabajo al 100 %, como medida de seguridad tras las presuntas amenazas recibidas.

RELACIONADAS Directiva de RETO en Cañar exige defender en libertad al alcalde Aquiles Álvarez

De prosperar el recurso de apelación, Álvarez podría enfrentar en libertad el proceso judicial del caso Triple A, cuya audiencia de juicio está prevista para el 7 de marzo, luego de varias postergaciones desde diciembre de 2025. Este caso está relacionado con una presunta distribución ilegal de combustibles. Si la apelación no prospera, el alcalde continuará en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ