Barcelona SC vs Botafogo: fecha, hora, alineaciones y dónde ver | Libertadores 2026

El equipo de César Farías apuesta todo a la Libertadores 2026 tras rotar su plantel en LigaPro. Botafogo llega con ausencias

Barcelona SC busca la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC recibe a Botafogo este martes 3 de marzo de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Monumental de Guayaquil, por el partido de ida de la fase 3 preliminar de la Copa Libertadores 2026.

El Ídolo del Astillero buscará una victoria clave que le permita encaminar su clasificación a la fase de grupos de la competencia más prestigioso de Sudamérica.

Los jugadores que descansaron en LigaPro pensando en la Libertadores

El equipo dirigido por César Farías priorizó este compromiso internacional y decidió dar descanso a varios de sus habituales titulares en la derrota 2-1 frente a Deportivo Cuenca, por la LigaPro 2026, disputada el domingo 1 de marzo.

Barcelona SC perdió 2-1 ante Deportivo Cuenca en LigaPro 2026. API

José Contreras, Bryan Carabalí, José Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Joao Rojas, Jonnathan Mina y Darío Benedetto no sumaron minutos ante el Expreso Austral, pensando exclusivamente en el choque copero.

Alineación de Barcelona SC (4-5-1): Contreras; Carabalí, Báez, Rangel y Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina, Castillo y Rojas; y Benedetto.

Botafogo llega con bajas sensibles por lesión

Enfrente estará un Botafogo que llega tras empatar 0-0 con Boavista Sport Club en la semifinal del Torneo Carioca 2026.

El conjunto brasileño, dirigido por Martín Anselmi, afronta este compromiso con varias bajas sensibles por lesión: el volante Allan, el ofensivo Santiago Rodríguez, el lateral izquierdo Fernando Marçal, el delantero Chris Ramos y el defensor Kaio Pentaleao no estarán disponibles.

Mientras que el arquero ecuatoriano Cristhian Loor esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Alineación de Botafogo (5-4-1): Linck; Vitinho, Ponte, Bstos, Barboza y Telles; Danilo, Newton, Montoro y Barrera; Martins.

Barboza es el líder en la defensa de Botafogo. Botafogo

Partido de vuelta en Río de Janeiro: fecha, horario y detalles

El partido de vuelta se disputará el martes 10 de marzo de 2026, a las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro.

El premio y el consuelo: Libertadores o Copa Sudamericana 2026

El ganador de esta llave accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que el perdedor será transferido a la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona SC vs Botafogo?

En Ecuador y el resto de Sudamérica, el compromiso será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN, la plataforma de streaming Disney+ y el canal oficial de YouTube de Telefé.

Estadísticas de Barcelona SC y Botafogo

