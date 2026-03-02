Acuerdo Ecuador-Emiratos Árabes: los tres puntos clave para la inversión

Los acuerdos entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos abren oportunidades en inversión, seguridad y transparencia

Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (EAU) cerraron este 1 y 2 de marzo una serie de acuerdos en materia de inversión, comercio, seguridad y transparencia, en medio de una agenda bilateral que incluyó reuniones en el Palacio de Carondelet entre el presidente Daniel Noboa y el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Aunque los documentos firmados fueron presentados como un avance estratégico, su impacto real dependerá de la ejecución y de la capacidad del país para aprovechar las oportunidades que se abren.

Inversión y apertura comercial

El memorando de inversión define líneas generales para atraer capital y facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado emiratí. Según información oficial, el acuerdo comercial asociado permitirá que el 98 % de los productos negociados ingrese con preferencias, y que el 75 % lo haga con arancel cero de forma inmediata. Más de 4.000 bienes agrícolas e industriales quedarían cubiertos por el marco negociado.

Aunque se trata de una apertura considerable hacia un mercado con alto poder adquisitivo, el documento no especifica montos de inversión comprometidos ni plazos de proyectos concretos. El impacto dependerá, por un lado, de la capacidad exportadora nacional y, por otro, de que Emiratos identifique sectores atractivos para colocar capital.

Los documentos firmados fueron presentados como un avance estratégico.

Cooperación en seguridad: foco en fronteras y tecnología

Otro de los componentes del paquete bilateral se orienta al ámbito de seguridad. Ecuador y EAU firmaron un acuerdo que contempla intercambio de inteligencia, apoyo tecnológico y fortalecimiento de operaciones en zonas sensibles, especialmente en la frontera norte

El Gobierno ecuatoriano enfrenta una crisis de violencia que ha reconfigurado prioridades en política pública, y la cooperación militar externa se ha convertido en un recurso frecuente. El acuerdo con Emiratos se alinea con esa tendencia, aunque tampoco detalla el tipo de equipamiento o tecnología que se intercambiará, ni los mecanismos de supervisión del uso de esa asistencia.

Transparencia y anticorrupción: un pacto necesario, pero sin detalles públicos

El tercer eje se centra en la cooperación en integridad y lucha contra la corrupción. El memorando firmado incluye intercambio de prácticas y fortalecimiento de controles institucionales, pero hasta ahora no se han divulgado alcances técnicos ni mecanismos de verificación.

Si bien la colaboración internacional en temas de transparencia puede contribuir a mejorar estándares, la falta de precisiones deja abierta la pregunta sobre cómo se medirán los avances y qué obligaciones concretas asume cada parte.

Un acuerdo firmado en medio de la incertidumbre global

La visita de la delegación emiratí ocurrió en un contexto regional e internacional marcado por la escalada de tensión en Medio Oriente, incluida la muerte del líder iraní Alí Jameneí y el incremento en la volatilidad del precio del petróleo.

Aun así, Emiratos reiteró su interés en mantener los vínculos con Ecuador y expresó respaldo en materia de seguridad.

