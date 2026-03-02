Macron refuerza arsenal nuclear y advierte que lo usará si Francia es amenazada

El presidente de Francia aseguró que no dudará en utilizar el armamento nuclear de Francia en caso de amenaza a los intereses vitales del país.

El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este lunes 2 de marzo un mensaje contundente desde la base naval de submarinos nucleares de Île Longue, en Crozon. En un discurso cargado de advertencias, aseguró que no dudará en utilizar el armamento nuclear de Francia en caso de amenaza a los intereses vitales del país. Al mismo tiempo, anunció un ambicioso plan de modernización y expansión de la capacidad nuclear francesa.

Macron y la doctrina nuclear francesa

Macron subrayó que la disuasión nuclear sigue siendo la piedra angular de la defensa nacional. “Nuestro país tiene esta arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarla es del presidente. No dudaré en tomar la decisión que sea indispensable para la protección de nuestros intereses vitales”, afirmó.

El mandatario insistió en que la credibilidad de la disuasión depende de la voluntad política de emplear el arsenal en caso de necesidad, y que Francia debe estar preparada para enfrentar un mundo “que se endurece” y donde las amenazas se multiplican.

Milei ratifica "alianza estratégica" con Trump y promete más reformas Leer más

Refuerzo del arsenal y nuevos proyectos

En su intervención, Macron anunció que Francia incrementará el número de ojivas nucleares, aunque aclaró que la cifra exacta ya no será revelada por razones estratégicas. Además, confirmó la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, bautizado como “El Invencible”, que será botado en 2036.

RELACIONADAS Irán ataca refinería en Arabia Saudita y provoca un alza en el precio del crudo

El presidente destacó que este proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio para modernizar el arsenal nuclear y garantizar que esté “a la altura del desafío nacional y europeo”.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ