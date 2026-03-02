Irán ataca refinería en Arabia Saudita y provoca un alza en el precio del crudo

La ofensiva iraní alcanzó la refinería de Ras Tanura y hunde pretrolero provocando un alza del 13% en el precio del crudo

La ofensiva iraní alcanzó la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita y un petrolero en el golfo de Omán.

Irán amplió su contraofensiva atacando con drones la refinería saudita de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, ubicada cerca de Dammam, este lunes 2 de marzo. Aunque las defensas sauditas derribaron los drones, la instalación —con capacidad superior al medio millón de barriles diarios— fue cerrada temporalmente como medida de precaución. Videos difundidos en redes sociales mostraban columnas de humo negro elevándose desde el complejo.

En paralelo, un bote bomba explotó contra el petrolero de bandera de Islas Marshall MKD VYOM, frente a Mascate, capital de Omán. La explosión dejó un marinero indio muerto y obligó a reforzar la seguridad en la zona. Irán también ha amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Desde el inicio del conflicto, varios barcos han sido atacados en esas aguas, lo que incrementa el riesgo para la navegación internacional y eleva la tensión en una de las rutas más estratégicas del planeta. La recientes escalada ha logrado disparar los precios del crudo hasta un 13%.

Impacto inmediato en los mercados globales

El efecto de los ataques iraníes se reflejó de forma inmediata en los mercados internacionales. Las grandes petroleras Shell, BP y TotalEnergies registraron alzas superiores al 5 % en las bolsas europeas, impulsadas por el repunte del precio del crudo, que llegó a subir hasta un 13 % tras la interrupción de la navegación en el estrecho de Ormuz.

El índice energético avanzó un 3,5 %, consolidando la tendencia alcista en el sector. El oro también reaccionó como activo refugio, con un incremento del 1,9 % hasta alcanzar los 5.378 dólares por onza.

Lo que ha pasado en Irán hasta ahora

La ofensiva iraní se desencadenó tras el asesinato del líder supremo Ali Khamenei, ocurrido el 28 de febrero en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, denominado Operación Furia Épica por Washington y Rugido del León por el gobierno israelí. Desde entonces, Irán ha respondido con una serie de ataques que han sacudido la región del Golfo Pérsico.

En los últimos tres días, Teherán ha lanzado misiles contra Israel y varios estados árabes aliados de Washington, incluyendo Kuwait, donde columnas de humo se elevaron desde el complejo de la embajada estadounidense. Al menos cinco personas han muerto en el Golfo como consecuencia de estas acciones.

