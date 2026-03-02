Irán responde: ataques a bases de EE. UU., Israel y al menos cinco países más

Organizaciones de noticias calculan que las ofensivas de Irán afectaron a al menos 10 países en Oriente Medio

Una columna de humo en Baréin. Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

En respuesta a la ofensiva militar conjunta lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero 2026, Irán ha llevado a cabo una serie de ataques con misiles balísticos y drones que han impactado bases militares estadounidenses en al menos siete naciones de Oriente Medio, además de atacar territorio israelí y objetivos en otros países de la región.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó los bombardeos como represalia directa a lo que calificó de “agresión” tras la operación militar que buscaba, según Washington y Tel Aviv, “debilitar las capacidades de Teherán” y que provocó la muerte de altos mandos iraníes y daños en infraestructura clave.

Irán se preparó para una larga guerra, aseguró este lunes 2 de marzo el secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional iraní, Alí Larijani.

"Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra", advirtió Larijani en la red X, en el tercer día del conflicto iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista con el New York Times, el presidente estadounidense, Donald Trump, había estimado que la operación contra Irán durará "cuatro o cinco semanas".

De acuerdo con Larijani, Irán se "defenderá ferozmente" ya su "civilización de seis mil años" de antigüedad a cualquier costo.

VIDEO | Irán bombardeó varios puntos de Israel y otras zonas de la región como Baréin, Abu Dabi, Irak, Dubái, Kuwait o Catar -donde EE.UU. mantiene bases militares- después de la ofensiva militar contra Teherán lanzada desde el sábado por los ejércitos israelí y estadounidense… pic.twitter.com/5XV3FUVnhM — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 2, 2026

Alcance de los ataques iraníes

Según informes de agencias internacionales y fuentes oficiales de varios gobiernos regionales, Irán habría atacado o intentado impactar instalaciones militares en:

Baréin: la Quinta Flota de EE. UU. y zonas cercanas a Jufair.

Qatar: base aérea de Al Udeid, principal centro de operaciones de las fuerzas estadounidenses en la región.

Emiratos Árabes Unidos: base de Al Dhafra.

Kuwait: base aérea de Al Salem.

Arabia Saudita: impactos y drones en puntos del territorio saudí, incluidas instalaciones petroleras.

Jordania: misiles sobre Amán, la capital, según medios locales.

Israel: explosiones registradas en varias ciudades y zonas militares.

Organizaciones de noticias rusas calcularon que las ofensivas de Irán afectaron a al menos diez países en toda la región, incluidos los anteriores, con misiles y aeronaves no tripuladas disparados hacia distintos objetivos militares.

Víctimas y consecuencias

Estados Unidos confirmó la muerte de 3 soldados y 5 heridos graves durante los combates en la región en días recientes.

En el Estado de Israel, equipos de emergencia reportaron al menos 11 muertos y centenares de heridos por el impacto de misiles y ataques relacionados.

Varios gobiernos del Golfo anunciaron víctimas civiles y daños materiales, con Emiratos Árabes Unidos reportando 3 fallecidos y 58 heridos, y Qatar registrando 16 heridos tras interceptar ataques.

El conflicto ha generado cierres temporales de espacio aéreo, evacuaciones de personal extranjero y temor a una escalada mayor, afectando también la seguridad en rutas comerciales estratégicas como el Estrecho de Ormuz.

EEUU continúa con el bombardeo de cientos de objetivos en Irán e Israel amplió sus ataques a Líbano, mientras que Donald Trump prometió "vengar" las primeras bajas de estadounidenses en el conflicto con la república islámica, que amenaza con generar un conflicto regional #AFP pic.twitter.com/nNEqaOEo3r — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 2, 2026

Israel: 600 infraestructuras en Irán

El Ejército de Israel aseguró este lunes haber destruido aproximadamente 600 estructuras del régimen de Irán, entre objetivos de los líderes militares iraníes, municiones y sistemas de defensa.

"Se han desmantelado aproximadamente 600 ubicaciones de infraestructuras terroristas del régimen iraní, utilizado 2.500 municiones (para ello) y movilizado a aproximadamente 110.000 reservistas", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

Desde el inicio de la operación este fin de semana, el Ejército israelí ha llamado a filas progresivamente a cada vez más reservistas (70.000 el primer día hasta los en torno a 110.000 anunciados este lunes) para reforzar tanto su defensa aérea como las fronteras del país.

Entre las 600 infraestructuras atacadas en Irán, que Israel atribuye al régimen de los ayatolás, se encuentran 20 objetivos para atacar a los líderes militares iraníes, 150 misiles balísticos y 200 sistemas de defensa aérea.

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas no explicaron aún a qué se corresponden los 230 objetivos no detallados en el comunicado.

