Real Madrid vs Getafe EN VIVO: sigue aquí los detalle y alineaciones | LaLiga 2025-26

Con varias bajas por lesión, Real Madrid apuesta por Vinícius, Arda Güler y Valverde ante un Getafe urgido de puntos

Real Madrid pelea por el liderato de LaLiga 2025-26.

Real Madrid buscará una victoria clave ante el Getafe este lunes 2 de marzo de 2026, por la fecha 26 de LaLiga 2025-26, con el objetivo de no perderle pisada al líder FC Barcelona.

(Te invito a leer: Real Madrid vs Getafe: alineaciones, previa y dónde ver EN VIVO LaLiga 2025-26)

El compromiso se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Santiago Bernabéu, escenario donde los merengues intentarán recortar distancias en la tabla.

La tabla de posiciones: presión del FC Barcelona

El conjunto blanco es segundo en la tabla de posiciones, con 60 puntos, a cuatro del Barça, que suma 64 unidades, que ya cumplió en la jornada tras vencer a Villarreal.

Mbappé se pierde el Real Madrid vs Getafe por lesión. Archivo

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa afronta el duelo con varias bajas sensibles: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Éder Militão están lesionados.

Fractura, expulsión y humanidad: la respuesta de Maccari tras lesión de Johan García Leer más

Sin embargo, la responsabilidad ofensiva recaerá en Vinícius Júnior, Arda Güler y Federico Valverde.

Getafe y su lucha por alejarse del descenso

Por su parte, el Getafe de José Bordalás es 14° con 29 unidades y necesita sumar para alejarse del descenso.

No contará con Abu Kamara (lesión) ni Dakonam Djené (suspensión), mientras Borja Mayoral y Davinvhi están en duda.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Getafe en Ecuador

En Ecuador y Sudamérica, el partido será transmitido EN VIVO por ESPN y Disney+ Premium.

Alineaciones de Real Madrid vs Getafe

EN VIVO Real Madrid vs Getafe

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!