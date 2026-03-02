El correísmo exige a Olsen la incorporación de Priscila Schettini a la Asamblea

La bancada de la Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que menciona que ya no hay impedimento legal

La bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea pidió que se integre al cargo a su asambleísta nacional Priscila Schettini. En un comunicado, el correísmo sostuvo que existen impedimentos y trabas para su ingreso al Legislativo.

“Priscila Schettini no ha podido ejercer su curul debido a una serie de impedimentos derivados de una sanción electoral que, conforme a las reformas legales y al principio de favorabilidad fue modulada y reducida a nueve meses”, señaló la bancada del correísmo este 2 de marzo de 2026.

Según el bloque legislativo, el segundo con mayor número de asambleístas, la sanción rigió hasta el pasado 10 de febrero de 2026. Recordó además que el Ministerio del Trabajo levantó formalmente el impedimento, “quedando plenamente habilitado el ejercicio de sus derechos de participación política”.

En ese contexto, el correísmo exigió al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, que garantice sin dilaciones la incorporación de Schettini para el ejercicio de sus funciones.

¿Por qué se redujo el tiempo de sanción a Schettini?

Schettini solicitó el 23 de febrero de 2026 asumir su cargo como asambleísta nacional. En un oficio enviado a Olsen, señaló que ya no tiene impedimento legal para ocupar la curul que ganó en 2025 junto a la Revolución Ciudadana.

El argumento fue que, tras las reformas al Código de la Democracia aprobadas por la Asamblea en junio de 2025 con los votos del correísmo y del oficialismo, sanciones como la aplicada a Schettini se redujeron. Para ello se aplicó el denominado principio de favorabilidad.

La sanción contra la asambleísta del correísmo

En mayo de 2025, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó en segunda y definitiva instancia una sentencia en contra de Schettini por violencia política de género. La denuncia fue presentada en su momento por la exfiscal general del Estado, Diana Salazar.

Santiago Díaz Asque llegó a la Asamblea Nacional como suplente de Priscila Schettini. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Como parte de la sanción se le impuso la suspensión de sus derechos de participación política por tres años. La resolución se adoptó antes de la posesión de los actuales asambleístas, en mayo de 2025, por lo que Schettini no pudo asumir el cargo desde el inicio del actual periodo legislativo.

La democracia se sostiene en el respeto irrestricto a la ley y a la voluntad popular. No se puede vulnerar el derecho de representación ni condicionar el ejercicio legítimo de una curul.



— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) March 2, 2026

En su reemplazo actuó el exlegislador Santiago Díaz Asque, quien actualmente enfrenta un proceso legal por el presunto delito de abuso sexual contra una menor. Ese caso provocó su salida de la Asamblea y su separación de la bancada correísta.

