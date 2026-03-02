Expreso
shutterstock_2648631925 (3)
La alianza entre PIN-UP y el Sevilla FC refuerza la proyección de ambas marcas en el mercado latinoamericano.Shutterstock

PIN-UP es nuevo socio regional del Sevilla FC en Latinoamérica

El acuerdo impulsa su expansión en México y la región, conectando audiencias con el fútbol europeo

La marca PIN-UP anunció una alianza estratégica con el Sevilla FC, fortaleciendo su posicionamiento dentro del fútbol internacional. El club español es una de las instituciones más reconocidas de Europa, con más de un siglo de historia y siete títulos de la UEFA Europa League.

La decisión forma parte de una estrategia enfocada en el mercado latinoamericano, donde este deporte mantiene un peso cultural y comercial relevante. La colaboración apunta a consolidar presencia en una región con alta afinidad por las competiciones europeas.

Proyección en el mercado latinoamericano

LALIGA cuenta con una base sólida de seguidores en América Latina, que siguen de cerca a sus equipos y figuras. En ese contexto, el Sevilla FC ha mantenido históricamente vínculos con futbolistas latinoamericanos, impulsando su desarrollo en el escenario europeo.

El crecimiento del club también se refleja en sus audiencias digitales y en la expansión de su comunidad global, factores que influyen en este tipo de acuerdos regionales.

Más allá del patrocinio tradicional

Lorenzo Aldobrandini, Director de Patrocinios del Sevilla FC, señaló que la alianza contribuirá a reforzar la presencia institucional en México y otros países de la región, además de generar nuevas oportunidades de interacción con los aficionados.

Según lo comunicado, el acuerdo contempla iniciativas orientadas a acercar a los seguidores al entorno competitivo del club, dentro de una estrategia que busca integrar entretenimiento deportivo y mercado latinoamericano.

