Independiente del Valle vuelve a exportar talento: Mercado jugará en el Sevilla

Patrick Mercado de Independiente, el mejor jugador de la LigaPro 2025, jugará en el Sevilla desde la temporada 2026/27.

Patrick Mercado jugador de Independiente del Valle que se va al Sevilla.

Independiente del Valle sigue marcando el camino. En 2026 vuelve a confirmar que es el equipo número uno del Ecuador en exportación de futbolistas a Europa. Esta vez el turno es para el ofensivo Patrick Mercado, de 22 años, quien tiene como destino el histórico Sevilla FC de España.

Todo comenzó cuando el club andaluz y los rayados alcanzaron un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador. La negociación quedó sujeta al ejercicio de la opción de compra por parte del equipo español y a la ejecución formal del traspaso.

Un acuerdo estratégico para el mercado 2026/27

Patrik Mercado se llevó el premio al mejor jugador de la LigaPro. Lució feliz el trofeo y el anillo. JUAN RUIZ / EXPRESO

El centrocampista internacional ecuatoriano, nacido en Tena, provincia de Napo, no se incorporará de inmediato a la disciplina sevillista. Su llegada está prevista para el mercado de verano 2026/27. Hasta entonces, seguirá defendiendo la camiseta negriazul.

Con apenas 22 años y un valor de mercado que supera los cinco millones de dólares, Mercado continuará en Independiente del Valle hasta mitad de temporada, consolidando su crecimiento competitivo.

Actualmente, el Sevilla compite en la máxima categoría del fútbol español bajo la dirección técnica del argentino Matías Almeyda, quien apuesta por juventud, dinámica y creatividad para reforzar su mediocampo.

De Tena a Europa: el crecimiento de una joya tricolor

Patrick Mercado realizó toda su carrera profesional en Independiente del Valle. Se formó en sus divisiones juveniles y debutó en el primer equipo el 30 de mayo de 2022, cuando ingresó por Pedro Pablo Perlaza en el empate 1-1 ante 9 de Octubre por LigaPro.

Desde entonces, el volante ha disputado más de 100 partidos oficiales, con un registro superior a los 10 goles y 12 asistencias. Su mejor temporada fue la 2025: siete tantos y 11 asistencias, siendo pieza clave en el título de LigaPro.

A inicios de año recibió el premio “El Pro” como mejor jugador del torneo 2025. Hoy, su talento cruza el Atlántico.

