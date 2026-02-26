Expreso
Barcelona SC elimina a Argentinos y festeja con su hinchada en el estadio Diego Armando Maradona.
Barcelona SC elimina a Argentinos y festeja con su hinchada en el estadio Diego Armando Maradona.Cortesía BSC

Barcelona SC vs Botafogo, fecha, día y dónde ver EN VIVO el partido de Libertadores

Barcelona SC dejó atrás a Argentinos Juniors y ahora enfrentará a Botafogo por un lugar en la fase de grupos.

Barcelona SC está en la tercera fase previa de la Copa Libertadores y el reto ahora es  enfrentar a Botafogo, equipo brasileño dirigido por el argentino Martín Anselmi, exentrenador de Independiente del Valle. El partido de ida se jugará el martes 3 de marzo de 2026, desde las 19:30, en el estadio Monumental de Guayaquil, y será transmitido por ESPN y Disney+. La revancha será el martes 10 de marzo, en Río de Janeiro, en horario aún por confirmar.

El calendario aprieta. Antes del duelo copero, el Ídolo deberá jugar el 1 de marzo por LigaPro ante Deportivo Cuenca. El desgaste será un factor clave en una serie que exige concentración máxima.

Foto de Sistema Grana (15966401)
El festejo de Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona.JUAN MABROMATA

Así llegó a esta instancia

Barcelona sufrió, resistió y golpeó. En la fase 2 dejó en el camino a Argentinos Juniors. Perdió 1-0 en Guayaquil, pero se levantó en Buenos Aires con un golazo de Jhonny Quiñónez para forzar los penales.

Ahí emergió el héroe: el arquero venezolano José Contreras.

Todos los penales

La serie fue dramática: Quiñónez abrió con gol (1-0). Lescano empató. Báez puso el 2-1; Hernán López igualó 2-2. Villalba marcó el 3-2 y Lozano empató 3-3. Tomás Martínez falló y el suspenso se instaló.

Iván Morales remató y Contreras atajó el penal que cambió la historia. Parrales puso el 4-3; Giaccone empató 4-4.

En la muerte súbita, Rangel falló, pero Riquelme también erró. Entonces apareció Céliz con el 5-4 definitivo. Godoy falló el último disparo. Explosión amarilla. Barcelona sigue vivo.

La fiesta de Barcelona SC en Argentina

