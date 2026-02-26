Barcelona SC vs Botafogo, fecha, día y dónde ver EN VIVO el partido de Libertadores
Barcelona SC dejó atrás a Argentinos Juniors y ahora enfrentará a Botafogo por un lugar en la fase de grupos.
Barcelona SC está en la tercera fase previa de la Copa Libertadores y el reto ahora es enfrentar a Botafogo, equipo brasileño dirigido por el argentino Martín Anselmi, exentrenador de Independiente del Valle. El partido de ida se jugará el martes 3 de marzo de 2026, desde las 19:30, en el estadio Monumental de Guayaquil, y será transmitido por ESPN y Disney+. La revancha será el martes 10 de marzo, en Río de Janeiro, en horario aún por confirmar.
El calendario aprieta. Antes del duelo copero, el Ídolo deberá jugar el 1 de marzo por LigaPro ante Deportivo Cuenca. El desgaste será un factor clave en una serie que exige concentración máxima.
Así llegó a esta instancia
Barcelona sufrió, resistió y golpeó. En la fase 2 dejó en el camino a Argentinos Juniors. Perdió 1-0 en Guayaquil, pero se levantó en Buenos Aires con un golazo de Jhonny Quiñónez para forzar los penales.
Ahí emergió el héroe: el arquero venezolano José Contreras.
Todos los penales
La serie fue dramática: Quiñónez abrió con gol (1-0). Lescano empató. Báez puso el 2-1; Hernán López igualó 2-2. Villalba marcó el 3-2 y Lozano empató 3-3. Tomás Martínez falló y el suspenso se instaló.
Iván Morales remató y Contreras atajó el penal que cambió la historia. Parrales puso el 4-3; Giaccone empató 4-4.
En la muerte súbita, Rangel falló, pero Riquelme también erró. Entonces apareció Céliz con el 5-4 definitivo. Godoy falló el último disparo. Explosión amarilla. Barcelona sigue vivo.
La fiesta de Barcelona SC en Argentina
