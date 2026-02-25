Así fueron los penales que clasificaron a Barcelona SC en Copa Libertadores

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors en penales (5-4) y avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores

Barcelona SC está en la tercera fase previa de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Argentinos Juniors en una serie cargada de tensión, drama y carácter. El Ídolo ganó 1-0 en el tiempo reglamentario con un golazo de Jhonny Quiñónez, pero en los penales sacó el corazón amarillo y ganó 5-4 y ahora enfrentará a Botafogo de Brasil.

Fue una noche de infarto. De esas que no se olvidan. De esas que hacen temblar las piernas y apretar los dientes. El sufrimiento desde los doce pasos fue durísimo para los hinchas toreros.

Barcelona ganó 5-4 en penales a Argentinos y sigue vivo en Libertadores. AFP

Jhonny Quiñónez abrió la serie: gol, 1-0. Lescano empató para el Bicho y el drama crecía. El paraguayo Báez puso el 2-1; Hernán López, sobrino de Diego Maradona, marcó el 2-2. Héctor Villalba anotó el 3-2 y Lozano igualó 3-3. Luego vino el golpe: Tomás Martínez falló su disparo y la serie se llenó de dudas.

En el cuarto turno, Iván Morales remató y el arquero Contreras atajó el penal que cambió la historia. Parrales puso el 4-3 y Giaccone igualó 4-4 con un disparo que casi contiene el portero.

Así fue la fiesta en Argentina

¡ENORME FIESTA DE BARCELONA DE ECUADOR CON SU GENTE EN LA PATERNAL TRAS ELIMINAR A ARGENTINOS DE LA LIBERTADORES!



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

Llegó la muerte súbita. Rangel falló para Barcelona, pero Riquelme también erró para los locales. El suspenso era total. Entonces apareció Céliz para convertir el 5-4 definitivo y Godoy falló el último disparo. Explosión amarilla.

Barcelona SC celebra la victoria en penales frente a Argentinos Juniors en la Copa Libertadores 2026. AFP

Barcelona SC ganó a lo Barcelona SC, con garra, personalidad y fe. La convicción del técnico César Farías se hizo realidad. El Ídolo sigue con vida, sigue soñando y mantiene encendida la llama copera. Empezó torcida la noche, terminó heroica. Así se escriben las páginas bravas en la historia amarilla.

