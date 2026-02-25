Expreso
Foto de Sistema Grana (15966401)
El festejo de Barcelona SC en el estadio Diego Armando Maradona.JUAN MABROMATA

Así fueron los penales que clasificaron a Barcelona SC en Copa Libertadores

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors en penales (5-4) y avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores

Barcelona SC está en la tercera fase previa de la Copa Libertadores tras dejar en el camino a Argentinos Juniors en una serie cargada de tensión, drama y carácter. El Ídolo ganó 1-0 en el tiempo reglamentario con un golazo de Jhonny Quiñónez, pero en los penales sacó el corazón amarillo y ganó 5-4 y ahora enfrentará a Botafogo de Brasil.

Fue una noche de infarto. De esas que no se olvidan. De esas que hacen temblar las piernas y apretar los dientes. El sufrimiento desde los doce pasos fue durísimo para los hinchas toreros.

Jhonny Quiñónez abrió la serie: gol, 1-0. Lescano empató para el Bicho y el drama crecía. El paraguayo Báez puso el 2-1; Hernán López, sobrino de Diego Maradona, marcó el 2-2. Héctor Villalba anotó el 3-2 y Lozano igualó 3-3. Luego vino el golpe: Tomás Martínez falló su disparo y la serie se llenó de dudas.

En el cuarto turno, Iván Morales remató y el arquero Contreras atajó el penal que cambió la historia. Parrales puso el 4-3 y Giaccone igualó 4-4 con un disparo que casi contiene el portero.

Así fue la fiesta en Argentina

Llegó la muerte súbita. Rangel falló para Barcelona, pero Riquelme también erró para los locales. El suspenso era total. Entonces apareció Céliz para convertir el 5-4 definitivo y Godoy falló el último disparo. Explosión amarilla.

Barcelona SC ganó a lo Barcelona SC, con garra, personalidad y fe. La convicción del técnico César Farías se hizo realidad. El Ídolo sigue con vida, sigue soñando y mantiene encendida la llama copera. Empezó torcida la noche, terminó heroica. Así se escriben las páginas bravas en la historia amarilla.

