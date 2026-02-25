El Nacional afronta deudas y ascenso en la temporada 2026

Los puros criollos afrontarán el torneo de la Serie B buscando sanear sus finanzas para evitar problemas en la competencia.

El club capitalino presentó el uniforme titular, de color rojo, y las indumentarias alternas que son gris y verde.

Tras el descenso a la Serie B, debido a atrasos en pagos a exjugadores, El Nacional afronta esta temporada con los retos de regresar a la Serie A, pero sobre todo lograr un orden financiero en su economía.

Incumplir con los acuerdos registrados en la Federación Ecuatoriana de Fútbol con los acreedores, en tres ocasiones, fue la razón por la que los puros criollos fueron castigados con el descenso administrativo.

Este problema fue el primero que atacó a la dirigencia comandada por Ricardo Cajas, quien a fines de 2025 reemplazó a Marco Pazos tras su renuncia por la crisis del Rojo.

“Estamos realizando varias negociaciones para diferir pagos, para negociar deudas. Ya ni siquiera nos vamos a referir a cuántas deudas teníamos, sino que hoy más bien queremos contar que las hemos arreglado en un número importante”, señaló el dirigente.

La llegada primero de las Fuerzas Armadas, a través de Cajas, y luego del grupo inversionista NEF (Naniecheandia Financial SL), como socio estratégico del club, aportaron en el proceso de poner orden en la institución, que cuenta con acreedores en varios ámbitos.

En ese sentido, el representante de NEF, Oswaldo Paredes, contó que están avanzando en el tema de las deudas. “Hasta el lunes anterior llegamos prácticamente a acuerdos de pagos con los acreedores. En porcentajes, tenemos un 50 % de avance”.

Y añadió que “en esta semana aspiraremos a tener prácticamente liberado todo el tema; pero no solo hemos logrado acuerdos, sino que también hemos realizado pagos”.

Dentro de esas buenas nuevas, el presidente Cajas informó que el complejo del club militar, ubicado en Tumbaco, está fuera del peligro de ser embargado por el Municipio, situación que se presentó el año pasado.

“Hemos hecho algunos pagos y eso nos ha dado ya tranquilidad. Estamos en un proceso de mantenimiento de las instalaciones. Por eso mismo salimos dos semanas a entrenar en otras localidades, porque había que arreglar la cancha”, contó.

El entrenador argentino Juan Grabowski se hizo cargo esta temporada del Nacional. Antes dirigió al Vinotinto en la Serie A. Cortesía

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

El torneo de la Serie B empezará en menos de tres semanas, y El Nacional tiene una base de 25 jugadores del año pasado. A ellos se suman el volante Roberto Garcés y el lateral Daniel Patiño, ambos de 32 años y que la temporada anterior militaron en Emelec y Aucas.

La plantilla se encuentra trabajando bajo las órdenes del entrenador argentino Juan Grabowski, quien el año pasado dirigió a Vinotinto en la Serie A y tiene mucha experiencia ascendiendo equipos.

“Hemos hecho un par de buenas contrataciones, pensamos que le dan fortaleza a esa columna vertebral que ya quedó, y también jugadores un poquito más jóvenes que venían de la cantera”, mencionó Cajas.

El debut de El Nacional en la Serie B está programado para el miércoles 18 de marzo, ante Independiente Juniors en el estadio Atahualpa.

También marcará el estreno de los uniformes para esta temporada. El principal mantiene el rojo como color predominante, con detalles azules y celestes.

Además contará con dos indumentarias alternas: una es gris y la otra tiene un tono verde con vivos dorados.

