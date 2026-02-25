El hincha que viajará 18 días al Mundial 2026 por ver a Ecuador

Jean Carlos Briones gastó ahorros, trasnochó por entradas y enfrentó permisos laborales para cumplir su sueño de vida

Briones habitúa alentar a la Tricolor usando una máscara del Diablo Huma y una réplica del trofeo del Mundial.

Quedarse sin dinero, lucir ojeras por madrugar para comprar entradas en línea y enfrentar inconvenientes por permisos laborales fueron algunas de las consecuencias que asumió Jean Carlos Briones (30 años) para cumplir una de sus metas de vida: ver a Ecuador en el Mundial 2026.

Este sueño nació en Alemania 2006. Cuando era niño, recordó como vivió la eliminación de la Tri en octavos de final ante Inglaterra. “Lloré con ese partido (derrota 1-0), pero ese día entendí que me encantaban los Mundiales”.

El gusto por ver cada cuatro años a las mejores selecciones disputar el título de la FIFA trascendió con el tiempo. Comenzó a asistir a los estadios, a seguir torneos nacionales e internacionales y terminó por enamorarse definitivamente de este deporte.

La promesa después de Brasil y Catar

Después de Brasil 2014 se prometió: “Algún día estaré ahí”. Y tras Catar 2022 tomó la decisión definitiva: “En el siguiente voy a estar, cueste lo que cueste”.

“Soy de los que va a los estadios. En la televisión no se vive lo mismo: los colores, la cultura, la gente bailando y disfrutando. Esta vez el Mundial se juega en nuestro continente. Estoy soltero y debo aprovecharlo”, afirmó.

Desde entonces planifica la travesía. Aún le falta adquirir boletos para el debut ante Costa de Marfil, en Filadelfia, y el cierre de la fase de grupos frente a Alemania, en Nueva Jersey. No descarta endeudarse en la reventa, aunque sus tarjetas de crédito “exploten”.

“Espero el último sorteo. Participé en los dos primeros y no gané. Confío en que esta vez lo lograré; si no, tocará usar la tarjeta en la reventa”, explica. Por ahora, solo tiene asegurada su presencia en el duelo ante Curazao, en Kansas.

Familia, camisetas y un sueño con Niño Moi

Viajará junto a su tío Miguel Briones y su sobrino Diego Avellán, a quien llevará como regalo de graduación. Ellos comparten una pasión que atraviesa generaciones, aunque admite que lo han dejado “solito” en las madrugadas de cacería de boletos.

Jean Carlos Briones es fiel seguidor de la Tricolor dentro y fuera del país. Cortesía

Como analista financiero, calcula con precisión el presupuesto para los 18 días que permanecerá en suelo gringo, aunque prefiere no revelar cifras.

Entre sus locuras está llevar camisetas mundialistas para cada partido. Planea llegar con la del PSG de Willian Pacho y vestir, en un 90 %, ropa futbolera. “Llevaré en su mayoría ropa de fútbol y el resto será para alguna gala especial o momento elegante. No sé debe olvidar que vamos a vivir una fiesta de fútbol”.

Finalmente, Briones sueña con celebrar un gol de Moisés Caicedo, su jugador favorito. “Se lo merece. Tiene carácter, disciplina y nos representa. Espero quedarme afónico gritando un gol de Niño Moi”, concluye.

