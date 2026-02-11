Mundial 2026: Ecuatoriano trabaja 16 horas para reunir dinero e ir a apoyar a la Tri

En el segmento Yo sí voy al Mundial, Juan Carlos Mendoza reveló qué esfuerzos está haciendo y qué hará en Estados Unidos

Hincha ecuatoriano, Juan Carlos Mendoza, junto a su familia apoyarán a la selección en el Mundial 2026.

Pasan los meses y las ganas de vivir el Mundial 2026 aumentan. Esa es la sensación que tiene Juan Carlos Mendoza, ecuatoriano que reside en Columbus, Ohio (Estados Unidos), quien cuenta los días para cumplir el sueño de todo futbolero: estar en el máximo evento de selecciones, más aún si participa la Tricolor.

“Para mí es más que una emoción; es un placer saber que voy a ver a mi selección en un Mundial”, le contó a EXPRESO este fanático que vive en territorio estadounidense desde hace cinco años junto a su esposa e hija.

Entre los sacrificios que hará está conducir más de 10 horas hasta Filadelfia (estado de Pensilvania), sede del primer cotejo ante Costa de Marfil y la ciudad más cercana a su residencia donde jugará Ecuador.

Los jugadores de la selección ecuatoriana en la concentración previo a los amistosos en Estados Unidos.. CORTESÍA

Además de planificar recorrer cerca de 450 kilómetros para cumplir su objetivo -algo que admite “será pesado”-, reveló que ha extendido su jornada laboral.

“Aparte de mi trabajo regular, ahora estoy haciendo cosas extras para armar la ‘bolita’ (de dinero), porque no es solo la entrada para mí; voy con mi esposa y mi hija. He estado trabajando entre 15 y 16 horas al día”.

Pese al esfuerzo, Juan Carlos cree que “el sacrificio lo vale, porque no siempre se ve en vivo a la Tricolor en un Mundial”.

También confesó que, si tuviera la oportunidad, le pediría la camiseta a Willian Pacho, porque “hoy por hoy es el mejor defensor del mundo”. Incluso asegura que “será el próximo capitán de la selección, así de sencillo”.

Este hincha guayaquileño, seguidor acérrimo de Barcelona, piensa que Ecuador “está para llegar lejos” en la cita mundialista. Y al preguntarle qué haría si la Tri llega a la final, respondió sin dudar: “Coparía todas las tarjetas de crédito y ni siquiera pagaría la renta. Una final es una final… Si llega es porque se alinearon los astros”.

Preparan un 'banderazo' en Columbus para recibir a la Tricolor

Casualmente, en Ohio será la base de concentración de la Tri, en el complejo del Columbus Crew, club de la Major League Soccer (MLS). Mendoza considera que fue una “gran noticia” y ya planifica recibir al equipo de Sebastián Beccacece con un banderazo y, por qué no, asistir a los entrenamientos.

La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, será la oportunidad soñada para Juan Carlos y su familia de alentar a la Tricolor desde cerca y vivir, pese a los sacrificios, una experiencia que podría quedar marcada para siempre.

