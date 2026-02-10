Antonio Álvarez, una vez más en Barcelona: ¿Cuántas veces fue vinculado en ilícitos?

El presidente del Ídolo, además del Caso Goleada, ya ha estado en problemas con la justicia ecuatoriana mientras es dirigente

La gestión de Antonio Álvarez al frente de Barcelona ha estado marcada más por los titulares de las secciones judiciales que por las alegrías en el campo de juego. Desde su conflictiva llegada a la presidencia en mayo de 2024, el directivo ha navegado entre denuncias estatales por tráfico de combustibles, admisiones de búsqueda de inmunidad política y una crisis financiera interna.

Lo de este martes 10 de enero fue una ‘raya más al tigre’. En horas de la mañana, al igual que sus hermanos Xavier y Aquiles (alcalde de Guayaquil), Antonio Álvarez fue detenido en un operativo de allanamiento y vinculado en la investigación del caso Goleada, que se centra en una estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Los Álvarez y el Caso Triple A

El primer gran golpe a su reputación ocurrió en julio de 2024 con el caso Triple A. La Agencia de Regulación y Control de Energía (ARCENNR) puso la lupa sobre la empresa Ternape Petroleum S. A., vinculada a los hermanos Álvarez, por una presunta red de comercialización irregular de combustibles subsidiados.

En ese entonces, Antonio intentó desmarcarse asegurando que había vendido sus acciones semanas antes del escándalo, calificando la investigación como una “persecución política” contra su familia.

Antonio Álvarez confesó que candidato “por inmunidad”

Avanzado el año 2025 (octubre), la narrativa de defensa de Álvarez dio un giro inesperado cuando, en una asamblea de socios del club, admitió que su postulación al Parlamento Andino no respondía a una vocación de servicio, sino a una estrategia legal para blindarse ante el avance de las investigaciones en su contra. Este hecho debilitó su credibilidad frente a la hinchada, pero el conflicto escaló a niveles críticos en diciembre.

Cuando el plantel de futbolistas del Ídolo paralizó sus actividades por cuatro meses de sueldos impagos, Álvarez reaccionó con dureza, acusando a los jugadores de falta de profesionalismo y de “estar de joda”, mientras la crisis económica de Barcelona amenazaba incluso su participación en torneos internacionales.

Caso Goleada, el nuevo problema de Álvarez

El capítulo más oscuro de esta cronología se escribió antes del inicio de la competencia 2026. Debido al operativo del caso Goleada, la Fiscalía General del Estado detuvo a Antonio Álvarez y, además de sus hermanos, también despertó la atención la presencia del presidente de la comisión de fútbol, David Álvarez, su primo.

Miguel Montalvo, al mando de Barcelona SC

Con la detención del presidente en funciones, el club torero ha quedado bajo el mando interino de Miguel Montalvo, quien se desempeñaba como vicepresidente financiero. Mientras tanto, el futuro legal de Álvarez se define en los tribunales de Quito, dejando a la institución futbolística más popular del país sumida en una incertidumbre sin precedentes.

