Barcelona SC
Presidente de Barcelona SC aclara deuda y culpa a acefalía del déficit del club.Archivo

Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, fue detenido por investigación de cargos

El principal directivo del Ídolo, junto a su hermano, el alcalde Aquiles, fueron detenido este martes 10 de febrero

En una intervención coordinada por la Fiscalía General del Estado, la mañana de este martes 10 de febrero se ejecutó la detención de Antonio Álvarez, presidente de Barcelona Sporting Club, junto a sus hermanos Aquiles Álvarez (Alcalde de Guayaquil) y Xavier Álvarez. 

El operativo, denominado institucionalmente como Caso Goleada, investiga una presunta red de delincuencia organizada vinculada a delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

Según el reporte oficial, el proceso judicial involucra a un total de once personas. Se espera que en las próximas horas los detenidos sean trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos ante las autoridades competentes.

