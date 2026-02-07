José Rodríguez: "En el boxeo ecuatoriano se juega con la suerte deportiva"

El boxeador guayaquileño confesó que en 2025 su deporte "fue marginado", tras una permanente intervención de la Federación

El pugilista ecuatoriano José Rodríguez (i) entrena individualmente debido a que no hay bases de entrenamientos de la Federación.Comite Olimpico Ecuatoriano.

Luego de “otro año para el olvido” en el boxeo ecuatoriano, José Rodríguez, uno de los mayores referentes del país en la disciplina, mira todavía con incertidumbre la temporada que ya empezó, a la espera de soluciones inmediatas para tener campos de entrenamiento adecuados.

Con el título bolivariano 2025 sobre el hombro, el guayaquileño aspira a un 2026 lleno de competencias, con la mira puesta en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, aunque la realidad del deporte sea distinta.

¿Cómo califica deportivamente el 2025?

Fue un año complejo, porque tuve un Mundial de Boxeo y no pude asistir por los problemas que existen en este deporte a nivel nacional: la Federación Ecuatoriana está intervenida desde 2019 y no tiene reconocimiento internacional. Pese a ello, hubo buenos resultados.

No tuvimos preparaciones internacionales ni campeonatos preparatorios, pero, aun así, nos fue muy bien, y eso dice mucho. El año pasado, la única base de preparación se realizó en Ibarra.

¿Cómo avanzar deportivamente en medio de esta realidad?

En 2025 tuve que incursionar en el boxeo profesional. Gané el título de las 160 libras en Ecuador y me retiré invicto en el año; no hubo resbalón. Gracias a las peleas profesionales estoy cogiendo nivel, ya que al no haber bases de preparación, esas peleas me dan ritmo competitivo.

El 2025 fue el inicio de ciclo olímpico, ¿qué siente en medio de todo lo que dice?

Es hasta desmotivante. Gracias a Dios, en los Bolivarianos salí bien (gané oro), aunque tampoco tuve una adecuada preparación… Lo único que sé es que mi obligación son los Juegos del ciclo olímpico para Los Ángeles 2028. Por eso, apunto a prepararme mejor, a como nos toque.

José Rodríguez es múltiple campeón de los Juegos Panamericanos en boxeo. Comite Olimpico Ecuatoriano

¿Qué lectura le dejó el oro en medio de esta situación?

De que tenemos mucho que dar. En la pelea por la medalla fui frente al panameño Eduardo Béfor, a quien ya enfrentaba por tercera vez y, aunque me cambió la estrategia y perdí el primer asalto, luego ajusté la situación. Por fortuna, pude quedarme con la victoria.

¿Le preocupan los problemas administrativos, aunque igual ganen?

Claro que sí. Fuimos a la Copa América (en Ibagué, Colombia) y tuvimos buenos resultados (tres medallas de oro en el equipo). Nuestro miedo es que vean que, aunque no nos envíen a prepararnos, estamos sacando buenos resultados. Tenemos que jugar con esa suerte deportiva que no pasa siempre.

Cuando uno no está en una preparación constante, la suerte se convierte en resultados.

¿Se sienten olvidados?

Los que están encargados son muy lentos para tener las adecuadas bases de entrenamiento. Lo que debe ser permanente para nosotros ocurre cada cinco meses. Lo adecuado es que, cuando se acaba un periodo de entrenamiento, descansemos dos semanas o, como mucho, un mes, y enseguida retomar otro. Pero eso no pasa.

¿Cree que el boxeo ecuatoriano fue relegado?

Sí, el boxeo fue muy marginado el año pasado, muy maltratado. No nos dieron a elegir nada, ningún evento… Cada año debemos estar en tres o cuatro campeonatos, pero en 2025 solo participamos en dos: la Copa América y los Juegos Bolivarianos.

¿Qué pasó con el Mundial?

Supuestamente nos quisieron inscribir, pero eso fue cuando ya se habían acabdo los tiempos. Se echaron la culpa entre los dirigentes, sacaron al interventor que estaba y pusieron a uno nuevo. Nos preocupa que no nos envíen a campeonatos, porque si no participamos, ¿quién nos va a analizar o en qué rango estamos?

José Rodríguez (i), también en boxeo, terminó con la plata en los 71 kilogramos. Cortesía

¿Qué significó no ir al Mundial?

Fue muy triste. En lo personal creía que podía sacar un buen resultado… Yo estuve conversando con Gerlon Congo (boxeador) en los Bolivarianos. Le dije: “este debió haber sido nuestro año porque podíamos obtener medalla en el Mundial tranquilamente, hacíamos historia”. Pero no, se nos borró la posibilidad de un título que siempre hemos soñado… Pudimos haber aprovechado ahora.

¿Qué esperan ahora?

El Viceministerio ha dicho que hará validar lo que está en la ley. Han pasado muchos por esa cartera de Estado desde 2019 hacia acá, pero nadie ha solucionado nada; solo vivíamos de la esperanza. Ojalá que puedan poner un punto final a siete años de intervención.

¿Cuál es la principal necesidad de los boxeadores?

El deportista necesita un lugar adecuado donde entrenar, eso es lo que necesitamos. Nosotros no queremos que nos regalen carros o yates, sino cómo entrenar.

¿Qué proyecta este 2026?

Muchos eventos internacionales a los que esperamos ir. Había una planificación para ir a competir a Bulgaria este mes (febrero). Ojalá que se dé. Lo mejor sería prepararse internacionalmente para estar con un nivel mucho más alto.

¿Existe alguna disyuntiva con el Comité Olímpico Ecuatoriano?

El COE nos tiene amenazado y nos dicen que nosotros no podemos participar en eventos IBA (Asociación de Boxeo Internacional) cuando no hay ningún escrito sobre algún tipo de sanción por hacerlo. Nosotros pedimos que nos den carta libre para participar en eventos World Boxing o en los organizados por la Asociación.

Alegan que seremos sancionados. El COE no nos da la aprobación, a pesar que el Viceministerio del Deporte sí lo hizo.

¿A nivel personal qué le dice este 2026?

Estoy pensando en seguir una maestría en Derecho Deportivo. Quería hacerlo el año pasado, pero estaba esperando que nos concentraran (bases de entrenamientos), y así se fueron cinco meses. Yo hubiera hecho mucho en ese tiempo; podía haber estudiado de forma presencial. Sin querer, ahora estoy haciendo una tesis con la intervención.

