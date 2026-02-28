Leones del Norte vs Libertad FC: hora y dónde ver EN VIVO

El Olímpico de Ibarra regresa al circuito de la Serie A con un duelo entre equipos invictos

Este sábado 28 de febrero, desde las 14:00, el estadio Olímpico de Ibarra vuelve a latir en la Serie A. Será el estreno oficial del escenario imbabureño en la temporada 2026, cuando Leones del Norte reciba a Libertad FC por la fecha 2 de la LigaPro. El compromiso se podrá observar por Zapping Sports y también tendrá el minuto a minuto para no perder detalle.

La designación arbitral ya está confirmada. El central será Gorky Araujo, acompañado por los asistentes Christian Lescano Guerrero y Luis García, mientras que en el VAR estará Jefferson Macías. Terna completa para un duelo que promete intensidad desde el arranque.

Alineaciones de Leones vs Libertad

Leones del Norte llega con confianza tras sumar un punto en su debut frente a Macará, en un partido disputado en Latacunga. Fue un estreno serio, competitivo, que dejó buenas sensaciones para un plantel que busca hacerse fuerte en casa y convertir Ibarra en una plaza complicada.

Por su parte, Libertad arriba motivado luego de imponerse como local ante Manta FC. El tanto agónico de Antony Chere, cuando el partido se cerraba, le permitió arrancar el campeonato con tres puntos y reafirmar su intención de ser protagonista.

Segunda fecha, dos equipos invictos y un estadio que vuelve a tener fútbol de Serie A. Ibarra se viste de gala para un choque que puede marcar el rumbo en este inicio de temporada.

EN VIVO: El partido Leones vs Libertad

