Todo o nada para Chito Vera ante David Martínez en UFC México
Todo o nada para Chito Vera ante David Martínez en UFC México

Link para ver EN VIVO la pelea de Chito Vera vs David Martínez en UFC México

Chito Vera enfrenta a David Martínez en UFC México con la obligación de ganar para seguir en la élite del peso gallo

Chito Vera está nuevamente en acción este 28 de febrero de 2026 frente a David Martínez en el UFC Fight Night 268, que se realizará en la Arena Ciudad de México. Desde Ecuador, la pelea se podrá seguir en vivo por UFC Fight Pass y Paramount Plus, y está prevista para después de las 22:00.

Para Marlon Vera, este combate representa la posibilidad de recuperar terreno en el ranking del peso gallo. Más allá de su presente adverso, el manabita es uno de los nombres más importantes en los 15 años de historia de las 135 libras en la Ultimate Fighting Championship. Sus números lo respaldan: 22 presentaciones en el octágono, 10 finalizaciones, 11 nocauts, 4:54:51 de tiempo total de pelea y 16 intentos de sumisión. Cifras que lo sostienen como referente latinoamericano en la empresa.

Lo que se viene con Vera

Chito Vera

“Estoy motivado, contento de hacer esta caminata 12 años después. He peleado por el cinturón y muchas cosas más que me hacen sentir muy bien”, declaró tras marcar 136 libras en el pesaje oficial.

Actualmente noveno del ranking, Vera enfrentará a un rival de ascenso explosivo. Martínez, de 27 años, ya es décimo tras apenas dos combates en la élite. Su principal arma es el striking y una velocidad poco común en la división. El mexicano buscará imponer ritmo y volumen, un estilo que contrasta con la estrategia paciente y la resistencia de Chito.

Chito Vera
El ecuatoriano en una de las últimas prácticas en la sede del UFC México.Cortesía

Se juega todo Chito Vera

Vera ha compartido octágono con campeones como Dominick Cruz y Sean O'Malley, experiencia que le otorga un respaldo competitivo de alto nivel. Sin embargo, la presión es distinta: una cuarta derrota consecutiva podría alejarlo de la conversación por el título.

“De mí depende hacer todo lo que debo hacer para ganar”, sentenció. La noche en México no es una pelea más: es una batalla por su vigencia y por mantener intacto su estatus como el máximo referente ecuatoriano en UFC.

