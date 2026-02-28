Secretario de la ONU condena ofensiva en Medio Oriente y exige cese de hostilidades

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exigió este 28 de febrero de 2026 un freno inmediato a las operaciones militares en Medio Oriente, tras los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuentes represalias de la nación asiática en la región.

Maniobras diplomáticas y suspensión de conexiones aéreas

A través de un pronunciamiento oficial, el máximo representante de la diplomacia global advirtió que el uso de la fuerza atenta contra la estabilidad territorial de los Estados. Guterres enfatizó que la falta de una desescalada inmediata provocará un conflicto regional más amplio con graves consecuencias operativas y humanas para la población civil. Asimismo, instó a los países miembros a respetar la Carta de la ONU y retornar de forma urgente a la mesa de negociaciones.

I condemn today’s military escalation in the Middle East. The use of force by the United States & Israel against Iran, and the subsequent retaliation by Iran across the region, undermine international peace & security.



All Member States must respect their obligations under… pic.twitter.com/TZKS4GuNnZ — António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2026

Petro niega "caos" en el sistema de salud colombiano y atribuye la crisis a empresas Leer más

La respuesta de la comunidad europea se centró en la convocatoria de mecanismos de contingencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU ante una situación que calificó como un riesgo directo para la comunidad internacional. Tras mantener diálogos telemáticos con los líderes del bloque E3 (Alemania y Reino Unido) y autoridades de Arabia Saudí y Catar, el mandatario francés instaló un Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en París.

La postura del Palacio del Elíseo condiciona la paz regional al cese de las operaciones en Teherán. Macron exigió que el régimen iraní abandone su programa nuclear y balístico mediante negociaciones de buena fe, al tiempo que garantizó el despliegue de medios logísticos para proteger a sus socios estratégicos. En el ámbito preventivo, la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, confirmó que la red diplomática europea anticipaba la crisis y dispuso medidas de seguridad para sus residentes en Medio Oriente.

Desde Sudamérica, la lectura del conflicto apuntó hacia las decisiones tomadas en Washington y Tel Aviv. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, responsabilizó a la administración de Donald Trump por agravar la crisis armada y señaló que las operaciones militares dejaron un saldo preliminar de medio centenar de niñas fallecidas por proyectiles

Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy.



Es la paz del mundo la causa común de la humanidad.



La paz y la vida son los fundamentos de la existencia.



Naciones Unidas impotente debe reunirse de inmediato y declarar que es la hora de la paz mundial.



No pueden… https://t.co/CARXiUJPXO — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 28, 2026

El mandatario sudamericano catalogó las incursiones bélicas como actos de barbarie y demandó la intervención inmediata de Naciones Unidas para declarar una alerta mundial. En su requerimiento, exigió a las potencias involucradas mantener los diálogos sobre desarme nuclear y propuso la organización de elecciones libres tanto en Israel como en Palestina para reestructurar la gobernanza de la zona.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!