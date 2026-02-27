Petro niega "caos" en el sistema de salud colombiano y atribuye la crisis a empresas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la gestión de su Gobierno en materia sanitaria y aseguró que en el país "no hay un caos de la salud", al atribuir las dificultades del sector a la crisis financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y no al sistema como tal.

"En Colombia no hay un caos de la salud, no digan mentiras. Todos los indicadores indican que cada vez hay más vida y más efectividad", afirmó el mandatario en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde entregó más de 50 nuevas ambulancias, al rechazar las críticas de quienes advierten de un deterioro del servicio.

El jefe de Estado cuestionó el modelo instaurado por la Ley 100 de 1993, impulsada durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994), y afirmó que desde entonces se "convirtió la salud en una mercancía" al priorizar la intermediación financiera.

El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis estructural denunciada por pacientes, organizaciones médicas y observadores sociales, caracterizada por la escasez de medicamentos esenciales, interrupciones en tratamientos y crecientes barreras de acceso para los afiliados.

"El caos es de las EPS"

Denuncias recogidas recientemente por EFE muestran a familiares de pacientes con enfermedades de alto costo que, aun con órdenes médicas autorizadas, no consiguen los medicamentos necesarios ante la falta de suministros por parte de las EPS, especialmente de la mayor del país, Nueva EPS, intervenida por el Gobierno por problemas financieros y administrativos.

La Defensoría del Pueblo y otros entes han documentado que las quejas por falta de entrega de medicamentos, demoras en atención especializada y otros servicios han aumentado de manera sostenida en los últimos años, reflejando un "deterioro profundo" de la atención.

"El caos es de las EPS, no del sistema de salud", insistió Petro, quien aseguró que su Gobierno no destinará recursos públicos para cubrir deudas privadas de esas entidades y, en ese sentido, instó al Congreso a tramitar un proyecto de ley que haga responsables patrimonialmente a los propietarios de esas empresas por las obligaciones pendientes.

El mandatario también convocó a una movilización nacional en marzo para respaldar la reforma a la salud que impulsa su Gobierno y que deberá retomar su trámite legislativo en las próximas semanas. La manifestación buscará exigir al Congreso la aprobación de la iniciativa, que ya ha fracasado en el pasado.

Petro anunció además la habilitación de un correo electrónico para recibir reportes sobre presuntos actos de corrupción en el sector y pidió a proveedores y ciudadanos informar directamente a su despacho.

