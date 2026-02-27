¿Cuándo cierra la frontera con Colombia? Estas son las fechas por las elecciones

Vehículos y transporte pesado circulan por el paso fronterizo entre Ecuador y Colombia, en medio de los anuncios de cierre temporal por el proceso electoral.

Como parte de los protocolos de seguridad para las elecciones legislativas de 2026, el Gobierno de Colombia confirmó que el cierre de sus fronteras terrestres iniciará el próximo sábado 7 de marzo. La medida busca blindar el orden público durante los comicios del domingo 8 de marzo, jornada en la que se definirá la integración del Congreso para el periodo 2026-2030 y se realizarán consultas interpartidistas.

Esta restricción migratoria, habitual en procesos electorales colombianos, afecta directamente el flujo comercial y de personas en los pasos fronterizos con Ecuador, por lo que las autoridades ya delinean el cronograma de ejecución.

Gobierno suspende diálogo con Colombia y mantiene guerra arancelaria indefinida Leer más

Ley Seca y restricciones de movilidad

El ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que el paquete de medidas de control incluye la aplicación de la Ley Seca en todo el territorio colombiano. Según el cronograma oficial, la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas entrará en vigencia el sábado 7 de marzo a las 18:00 y se extenderá hasta las 06:00 del lunes 9 de marzo.

"Se cierran las fronteras el 7 de marzo", ratificó el funcionario, subrayando que la prioridad es facilitar el desarrollo de una jornada democrática sin incidentes.

Evaluación del impacto económico en la frontera

Pese a que la decisión del cierre es firme, el Ejecutivo colombiano analiza la flexibilidad del horario de inicio para evitar un golpe drástico al intercambio mercantil en las zonas limítrofes. Benedetti señaló que existe una propuesta para que el bloqueo fronterizo empiece a las 12:00 del sábado, en lugar de las 18:00, aunque la decisión final dependerá de un estudio técnico.

“Hay que estudiarlo porque si se hace desde las 6 p.m., como siempre se ha hecho, el comercio en la frontera se ve sumamente afectado hasta el lunes”, detalló el ministro. Esta resolución es clave para las poblaciones de Tulcán e Ipiales, que mantienen una dinámica económica interdependiente que suele paralizarse por completo durante estas restricciones.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.