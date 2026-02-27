Pokémon Winds y Pokémon Waves: la décima generación se anuncia con nuevos personajes

En el marco de la celebración por los 30 años de Pokémon, The Pokémon Company anunció una nueva entrega de la serie principal. Durante el Pokémon Presents 2026, la franquicia confirmó el desarrollo de Pokémon Winds y Pokémon Waves, títulos que conformarán la décima generación y que llegarán en 2027.

El anuncio se dio junto a actualizaciones de juegos activos y productos coleccionables, pero fue la presentación de esta nueva generación la que concentró la atención. El primer avance incluyó un repaso por las regiones conocidas, desde Kanto hasta Paldea, antes de dar paso a la nueva aventura.

¿De qué se trata Pokémon Winds y Waves?

Según el tráiler, Winds y Waves se desarrollarán en un entorno de ecosistema tropical, marcado por el viento y el mar. Se observan escenarios con playas, arrecifes y amplias zonas acuáticas, lo que remite a propuestas anteriores ambientadas en islas. La temática define tanto el paisaje como el tono de esta nueva región.

El proyecto está a cargo de Game Freak. En las primeras imágenes se aprecia un cambio visual frente a entregas previas, con mejoras en el tratamiento del agua, las texturas y la distancia de dibujado. El juego continúa en desarrollo y no se han detallado aún todas sus mecánicas.

El avance también mostró encuentros con Pokémon en estado salvaje dentro de escenarios abiertos. Se observa una captura de Pikachu, aunque no se especificó si el sistema de juego mantendrá el esquema tradicional o se acercará a lo visto en la serie Pokémon Legends. Tampoco se confirmó si estarán disponibles todas las especies, una decisión que ha variado en títulos recientes debido al número total de criaturas.

¿Cómo se llaman los Pokémon iniciales de Wind y Waves?

Durante la presentación se revelaron los tres Pokémon iniciales. Browt es un ave de tipo planta, Pombon un perro de tipo fuego y Gecqua un geco de tipo agua. Por ahora, solo se conocen sus formas iniciales y no se ha compartido información sobre sus evoluciones.

Pokémon Winds y Pokémon Waves tienen previsto su lanzamiento en algún momento de 2027. El tráiler no indicó una versión para la consola actual, por lo que todo apunta a que se tratará de la primera entrega principal exclusiva de Nintendo Switch 2, coincidiendo con una nueva etapa tecnológica para la franquicia en su aniversario número 30.

