Técnico Universitario
Técnico Universitario recibe a Orense en el estadio Bellavista de Ambato.Archivo

Hora, detalles y dónde ver EN VIVO Técnico Universitario vs Orense por LigaPro 2026

Ambos equipos debutaron con derrotas y buscan su primer triunfo en el campeonato ecuatoriano; conoce alineaciones y figuras

Técnico Universitario y Orense se enfrentarán este viernes 27 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Bellavista de Ambato, en el marco de la fecha 2 de la fase inicial de la LigaPro 2026.

Ambos equipos buscan sumar sus primeros puntos en el campeonato ecuatoriano tras debutar con derrotas en la primera jornada.

Cómo llega Técnico Universitario a la fecha 2

El Rodillo Rojo, dirigido por el entrenador Francisco Usúcar, viene de caer 1-0 en su visita a Barcelona SC, resultado que lo dejó en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Técnico Universitario
Técnico Universitario no suma puntos en la LigaPro 2026.FREDDY RODRIGUEZ

Para este compromiso, Técnico Universitario presentará a sus principales figuras ofensivas, incluyendo a los atacantes Luis Estupiñán, Johan Bocanegra y el delantero Johan Montes, quienes buscarán romper la defensa machaleña.

Alineación del Rodillo Rojo

La alineación de Técnico Universitario: Razzeto; Mesa, Arce, Anaya, Copete y Perea; Majao, Castaño, Bocanegra y Estupiñán; y Montes.

La estrategia del técnico Usúcar estará enfocada en mantener un equilibrio entre defensa y ataque, aprovechando la velocidad de sus delanteros y la creatividad de sus volantes.

Orense busca sus primeros puntos en LigaPro 2026

Por su parte, Orense, bajo la dirección de Raúl Antuña, llega con la misma necesidad de sumar puntos después de caer 2-1 frente a Liga de Quito en la primera fecha.

El equipo machaleño contará con sus figuras clave: los volantes Diego Armas y Paul Charpentier, además del delantero Agustín Herrera, quienes intentarán vulnerar la portería de Técnico Universitario y asegurar los primeros tres puntos en el torneo.

Bryan Quiñonez
Orense perdió en su debut de LigaPro 2026.Cortesía

La alineación de Orense: Silva; Velasco, Callegari, Mina y Caicedo; Jaramillo, Armas, Rostagno, Vásquez y Charpentier; y Herrera.

Estadísticas de Técnico Universitario vs Orense

Transmisión EN VIVO: dónde ver Técnico Universitario vs Orense

Los aficionados podrán seguir este duelo EN VIVO por Zapping Sports, tanto a través de su plataforma digital como por televisión paga, lo que garantiza la cobertura completa del partido entre Técnico Universitario y Orense en Ambato.

