Técnico Universitario vs Orense EN VIVO: minuto a minuto | LigaPro 2026

Ambos equipos buscan sus primeros puntos tras debutar con derrotas. El Bellavista será clave en un duelo de presión temprana

Orense busca dejar atrás la amarga derrota 2-1 ante Liga de Quito en el debut de la LigaPro 2026 y sumar sus primeros puntos frente a Técnico Universitario. El partido, que abrirá la jornada dos del torneo, se disputa en el estadio Bellavista desde las 19:30.

Bajo la dirección técnica de Raúl Antuña, los bananeros depositarán sus esperanzas de gol en Agustín Herrera. El delantero argentino será la referencia en ataque del equipo que acostumbra jugar con un esquema de 5-4-1.

Por su parte, el Rodillo Rojo apelará a su fortaleza como local para evitar una sorpresa. Técnico busca redimirse de la caída por la mínima ante Barcelona, partido donde un error del portero Santiago Razzeto liquidó toda chances de llevarse un punto en Guayaquil.

Detalles para ver EN VIVO Técnico Universitario vs. Orense

¿Fecha? viernes 27 de febrero

¿Horario? 19:30 de Ecuador

¿Dónde? estadio Bellavista, Ambato

¿Canales de transmisión y streaming? Zapping Sports

Alineaciones confirmadas de Técnico Universitario y Orense

Sigue aquí el minuto a minuto del partido de LigaPro 2026

