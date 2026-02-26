Barcelona SC vs Botafogo: lo que debe corregir el Ídolo para clasificar

Ismael 'El Zorro' Blanco y Claudio Alcívar no descartan que ante Botafogo, el Ídolo pueda dar otro batacazo

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors y avanzó a la tercera fase de Copa Libertadores.

La presión que ejerció Barcelona SC ante Argentinos Juniors esta vez sí dio resultado. El Ídolo logró la clasificación, pero ahora el desafío será mayor frente a Botafogo, rival de mayor jerarquía al que deberá superar para instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Barcelona SC eliminó a Argentinos Juniors y ahora va por Botafogo

Para Ismael Blanco, haber dejado en el camino al Bicho no fue casualidad. El exdelantero argentino analizó el rendimiento torero y destacó la efectividad en la tanda de penales (5-4), definición que vivió desde las gradas del estadio Estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires.

“Barcelona hizo su trabajo. La indicación de Farías era ganar el partido y, si había que aguantar el resultado, tenían que hacerlo. Lo importante era pasar de fase”, comentó.

Blanco, quien viajó junto a su familia durante seis horas desde Santa Fe hasta la capital argentina, considera que la clave ante Botafogo será hacerse fuerte en Guayaquil. Recordó que el cuadro brasileño sufrió para remontar su serie ante Nacional de Potosí (2-1) y anticipó un cruce parejo. “Barcelona debe sacar diferencia de local”, sostuvo.

Exjugadores analizan el reto táctico de Barcelona SC en Libertadores

El criterio de Blanco fue respaldado por Claudio Alcívar. El exdefensor canario señaló que este nuevo Barcelona es estratégico, aunque necesita cambiar la actitud cuando juega en el estadio Monumental.

“Puede pasar a la siguiente fase, siempre y cuando de local cambien esa actitud pasiva. Ante equipos brasileños son partidos complicados, pero si ponen la garra necesaria, nos puede ir bien”, expresó.

Ambos coinciden en que el equipo dirigido por César Farías tiene herramientas para competir, siempre que mantenga el orden táctico y la intensidad mostrada en La Paternal.

César Farías mantiene la ilusión de clasificar a la fase de grupos

Recuperar el nivel de Jhonny Quiñónez, sostener el orden defensivo liderado por el arquero José Contreras y contagiar carácter competitivo fueron claves en la clasificación.

Farías, de 52 años, reafirmó su ambición: “Vamos a construir un equipo con el que la gente se va a sentir identificada. Los jugadores se van a soltar hacia arriba para atacar más. Este partido nos hace creer en lo que viene”.

El entrenador dejó claro que la meta es meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores y competir con jerarquía. Antes de enfrentar a Botafogo, el Ídolo deberá concentrarse en Deportivo Cuenca por la LigaPro, sin perder de vista el gran objetivo continental.

