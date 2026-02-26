Inter Miami vs Independiente del Valle: alineaciones y previa | Puerto Rico Game 2026

El equipo ecuatoriano afrontará el amistoso internacional con su once estelar ante el Inter Miami de Javier Mascherano

Independiente del Valle inició la LigaPro 2026 con una victotia-

Independiente del Valle se alista para disputar el Puerto Rico Game 2026 frente a Inter Miami CF, equipo que tiene como máxima figura al astro argentino Lionel Messi, y afrontará el desafío con su equipo estelar, en un duelo que promete intensidad y alto nivel futbolístico.

El compromiso se disputará este jueves 26 de febrero de 2026, desde las 18:45 (hora de Ecuador), en el Estadio Juan Ramón Loubriel, ubicado en Bayamón, Puerto Rico.

El escenario será testigo del choque entre dos clubes protagonistas en sus respectivas ligas y que llegan con planteles completos.

Joaquín Papa apuesta por su tridente ofensivo

Los Rayados del Valle, dirigidos por el técnico Joaquín Papa, encaran el amistoso con todo su potencial ofensivo y creativo.

Independiente del Valle contará con sus principales figuras. Franklin Jacome

El equipo ecuatoriano será liderado por el atacante Junior Sornoza, el volante Patrick Mercado y el delantero Djorkaeff Reasco, quienes atraviesan un buen momento.

La alineación de Independiente del Valle será: Villar; Romero, Carabajal, Viacava y Loor; Alcívar, Mercado y Sornoza; Perelló, Pata y Reasco.

Con esta base, IDV busca consolidar su funcionamiento colectivo tras un inicio positivo en la LigaPro 2026, donde debutó con una victoria 2-0 frente a Guayaquil City.

Javier Mascherano y el desafío de recuperar confianza en la MLS

Por su parte, Inter Miami, ahora bajo la conducción técnica de Javier Mascherano, también contará con su plantel estelar.

Messi es la principal figura de Inter Miami. Archivo

Además de Messi, estarán desde el arranque figuras como Rodrigo De Paul y Luis Suárez, pilares en el esquema de Las Garzas.

La alineación de Inter Miami: St. Clair; Mura, Falcón, Micael y Allen; De Paul, Ayala, Allende y Segovia; y Messi y Suárez.

El conjunto de la MLS buscará reivindicarse luego de la dura derrota 3-0 ante Los Angeles en su debut liguero, torneo en el que defiende el título.

Dónde ver EN VIVO Independiente del Valle vs Inter Miami

En Ecuador y el resto de Sudamérica, el partido entre Independiente del Valle vs Inter Miami será transmitido EN VIVO por ESPN y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

