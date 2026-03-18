Estampado tropical: tendencias y tips para usarlo en looks urbanos

El estampado con toques de la naturaleza deja la playa y se reinventa en looks urbanos, versátiles y llenos de alegría.

El estampado tropical ha sido reinterpretado por grandes casas de moda en sus colecciones recientes.

Aunque al pensar en estampados tropicales lo primero que suele venir a la mente es lucirlo en una playa paradisíaca, bajo palmeras y frente al mar, lo cierto es que estos diseños han dejado de ser exclusivos de escapadas vacacionales para conquistar, con elegancia, las calles de la ciudad.

En 2026, este print se reinventa y se adapta a combinaciones frescas que van desde lo casual hasta lo formal, permitiendo que fashionistas de distintos estilos lo incorporen en su día a día.

Junto a EXPRESIONES y la consultora de moda Pamela Monteverde, descubre más sobre este diseño y cómo llevarlo con éxito en tu próxima salida.

Las hojas grandes y contrastes intensos proyectan liderazgo y seguridad. VANESSA TAPIA

Sí a la actitud positiva

El estampado tropical no solo aporta color, también comunica cómo te sientes cuando lo usas. Así lo explica la consultora de moda Pamela Monteverde, quien señala que este tipo de patrón transmite vitalidad, frescura y una conexión directa con la naturaleza.

“Está asociado a sensaciones de libertad, optimismo y energía expansiva. Sus imágenes botánicas (como hojas de gran tamaño, palmeras y flores exóticas) evocan descanso, climas cálidos y una sensación inmediata de bienestar emocional”, afirma.

Además, desde la comunicación no verbal, quien apuesta por este estampado proyecta una personalidad abierta, segura y con disposición al disfrute.

Tiene la capacidad de romper con la rigidez visual de ciertos looks y suavizar la percepción de formalidad sin perder estilo.

¿Por qué está en tendencia en el 2026? Monteverde explica que esto responde a dos factores: al deseo colectivo de escapar de la rutina y, por otro, a una búsqueda cada vez más marcada de autenticidad. “En medio de contextos sociales complejos, la moda se convierte en un lenguaje emocional, y el tropical, habla de actitud positiva”.

Del brunch a la oficina

Esta opción se adapta con naturalidad a entornos relajados como un brunch durante el día o eventos al aire libre, donde su esencia fresca y vibrante se alinea con el ambiente. En estos espacios, puede llevarse sin demasiadas reglas, permitiendo combinaciones más libres y expresivas.

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Ya en códigos de vestimenta formales, en cambio, su uso requiere mayor intención y equilibrio visual. No se trata de eliminarlo, sino de incorporarlo con estrategia: en blusas de fondo neutro y estampado discreto, en accesorios como pañuelos o corbatas o en vestidos de silueta estructurada que compensen la fuerza del print.

Para Pamela, la clave está en entender que este diseño comunica una informalidad sofisticada, no rigidez corporativa. Por eso, si desea llevarlo en reuniones ejecutivas o en entornos altamente formales, lo más acertado es optar por versiones más sutiles y en proporciones pequeñas.

Tip extra

Uno de los principales errores al llevar este tipo de print es el exceso. Cuando el estampado ya es llamativo y se combina con accesorios recargados, la imagen pierde coherencia y equilibrio visual. Al lucirlo, es ideal escoger joyería pequeña y minimalista.

Diseños con personalidad

Más allá de la tendencia, este tipo de estampado permite jugar con su diseño y tamaño. Elegir el adecuado también es una forma de expresar quién eres y cómo deseas proyectarte. Pamela explica:

Hojas grandes y contrastes intensos proyectan liderazgo y seguridad.

Flores delicadas en tonos pastel transmiten romanticismo y sensibilidad.

Paletas monocromáticas o fondos oscuros comunican elegancia contemporánea.

Colores vibrantes como verde esmeralda, fucsia o amarillo expresan energía y creatividad.

Paletas monocromáticas o fondos oscuros comunican elegancia contemporánea. vanessa tapia

Un guiño en las pasarelas

Lejos de ser una tendencia pasajera, el estampado tropical ha sido reinterpretado por grandes casas de moda en sus colecciones recientes, confirmando su lugar en el universo del lujo.

Firmas como Loewe lo abordan desde una visión artística y contemporánea, mientras Carolina Herrera apuesta por flores de inspiración tapiz con un aire romántico y sofisticado.

Por su parte, Dolce & Gabbana mantiene este estampado como parte esencial de su ADN, con propuestas cargadas de color y referencias mediterráneas.

Infaltable para las celebridades

Celebridades como Zendaya, Jennifer Lopez y Harry Styles han demostrado que el estampado tropical puede adaptarse a todos los géneros y a distintos escenarios con total naturalidad.

En el caso de Lopez, su icónico Jungle Dress de Versace, que llevó por primera vez en el año 2000 y reinterpretó en 2019, marcó un antes y un después en la historia de la moda y consolidó el poder del print tropical en la alfombra roja.

Desde entonces, este estampado ha dejado de ser solo una elección para la playa para convertirse en una declaración de estilo con identidad propia.

Los colores vibrantes como verde esmeralda, fucsia o amarillo expresan energía y creatividad. VANESSA TAPIA

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Modelo: Ivanna Nicola (@ivannanicola) Maquillaje: Miuri Yauricela (@miuribeauty). Vestuario: MOI (@moiropayaccesorios). Locación: Restaurante Jaleo (@jaleogye).

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