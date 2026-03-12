Moda vaquera: cómo llevar la tendencia con botas, denim y cinturones

La tendencia del lejano Oeste sale del rancho y las pasarelas para conquistar el estilo urbano del día a día

La moda, como la música, suele moverse al ritmo de tendencias que constantemente nos sorprenden con estilos que le dan un toque divertido al día a día.

En los últimos años, el espíritu del lejano Oeste ha vuelto a ganar fuerza en las canciones, los conciertos, las películas... y hasta en la ropa que ocupa el armario.

Es por eso que si eres del tipo de personas que no teme (y hasta disfruta) lucir un imponente sombrero de copa alta y ala ancha, cinturones con hebillas, chaquetas con volantes o llamativas botas, la moda vaquera es perfecta para ti.

EXPRESIONES te muestra algunos ejemplos de cómo lucirla y los tips que te harán lucir genial.

Algunas piezas clave que puede incorporar son un jean que se adapta a distintos estilos y una chaqueta de denim que aporta estructura al look VANESSA TAPIA

Western para cada estilo

La moda vaquera se ha consolidado como una de las tendencias más versátiles del momento, capaz de adaptarse a distintos estilos personales.

Según explica la consultora de imagen personal y empresarial Rosario Armijos, puede incorporarse dentro de los siete estilos universales (clásico, elegante, natural, creativo, romántico, seductor y dramático) y este estilo se incorpora muy bien en códigos de vestimenta informal y semi informal, ya que permite crear looks relajados pero equilibrados.

“La clave está en adaptar la tendencia al estilo personal, para lograr una imagen coherente y auténtica”, comenta.

La paleta del lejano oeste

La estética western también se caracteriza por una paleta de colores cálidos que evocan los paisajes del desierto y los materiales tradicionales del estilo vaquero. Tonos tierra, camel, beige o chocolate suelen ser la base de estos looks, ya que transmiten naturalidad y sofisticación.

A estos se suma el animal print y clásico denim azul (protagonista en jeans y chaquetas), mientras que pequeños toques en blanco o negro ayudan a equilibrar el conjunto y aportar contraste sin perder la esencia del estilo.

Las que marcan el paso

Las botas se convierten en uno de los elementos más representativos y fáciles de incorporar al armario. La experta comenta que pueden combinarse con pantalones rectos o skinny para dar un mayor protagonismo al calzado. “Pero también funcionan muy bien con faldas o vestidos, pues crea un contraste interesante que aporta dinamismo al look”.

A tener en cuenta: las botas cortas suelen ser más versátiles para el día a día, mientras que las botas largas aportan mayor presencia y ayudan a estilizar la silueta.

La elección depende del clima, la actividad y la prenda principal del conjunto, siempre buscando mantener equilibrio en la imagen.

El poder de las hebillas

Dentro de esta tendencia, el cinturón se convierte en un accesorio clave para dar carácter al look. Los modelos del viejo oeste combinan especialmente bien con colores tierra, ya que transmiten naturalidad, calidez y un toque de sofisticación.

El estilo vaquero es perfecto para estilos casuales y semiformales. VANESSA TAPIA

“Un cinturón de cuero se adapta a diferentes estilos. Por ejemplo, una persona de estilo elegante, puede usarlo en un look monocromático o en tonos neutros, para lograr un look refinado”, añade Armijos. La clave está en que este accesorio complemente el conjunto sin recargar la imagen, manteniendo siempre equilibrio y armonía visual.

Vaqueros con ritmo

En la cultura pop, diversos artistas han convertido la tendencia western en parte de su identidad visual. Bad Bunny lo hizo al integrar sombreros, botas y cinturones con grandes hebillas en la estética de su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, aportando un guiño inesperado a la música urbana.

Beyoncé también llevó esta inspiración al centro de la música country con su álbum Cowboy Carter. Por su parte, Dua Lipa y Taylor Swift son conocidas por lucir con frecuencia looks vaqueros tanto en sesiones de fotos como en conciertos e incluso en su estilo cotidiano.

Dentro de esta tendencia, el cinturón se convierte en un accesorio clave para dar carácter al look. VANESSA TAPIA

El tip

Sombreros, pañuelos, hebillas grandes, carteras de cuero o piezas con flecos elevan el look y aportan ese toque vaquero sin necesidad de recargar el conjunto.

Claves para tu armario

Para implementar la tendencia vaquera de forma equilibrada, Armijos (quien también es miembro fundadora de la Asociación Internacional de Consultores de Imagen Capítulo Ecuador), recomienda aplicar la regla 70/30. “El 70 % de prendas deben estar alineadas con tu estilo personal y el otro 30 % de piezas pueden ser aquellas que están en tendencia”.

Dentro de esta regla, algunas piezas clave que puede incorporar son un jean que se adapta a distintos estilos, una chaqueta de denim que aporta estructura al look y accesorios como botas o cinturones anchos, que ayudan a mantener proporción y armonía visual, logrando una imagen moderna y funcional.

Recuerda, debes evitar el uso todas las piezas vaqueras al mismo tiempo para no sobrecargar el resultado final.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Modelo: Daniela Cárdenas (@danielacardenaszu). Maquillaje y peinado: María José Llorente (@majollorente_mua). Vestuario: Veralover (@veraloverec). Botas cafés y sombrero: Briana Cepeda (@brianacepedae).

