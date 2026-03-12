Parque Centenario: Reparan luminarias tras publicación de EXPRESO

El parque Centenario, en el centro de Guayaquil, cierra sus puertas a las 19:30. PERIODISTA: ANDRES GARCIA. AG-EXTERNOS.

El Municipio de Guayaquil reaccionó a la publicación de EXPRESO sobre el estado de varios luminarias en el parque Centenario, ubicado en el centro de la ciudad, y dispuso el arreglo del sistema de alumbrado público en el sitio.

El Cabildo indicó a este Diario que el 27 de febrero y el 3 de marzo realizaron inspecciones en el parque tras los arreglos eléctricos, "constatando que las luminarias instaladas dentro del parque se encontraban operativas".

Durante un recorrido realizado por un equipo de EXPRESO el miércoles 4 de marzo, se evidenció el daño en varias luminarias. Entre ellas, dos ubicadas en el ingreso al parque, en las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre: de cuatro, solo una estaba encendida.

Pero el Municipio justificó diciendo: "las luminarias mencionadas en la publicación corresponden a luminarias tipo globo de carácter ornamental, destinadas a aportar estética al entorno del parque, por lo que no forman parte del sistema de alumbrado público".

Parque Centenario: ¿por qué se interrumpió el servicio de iluminación en varios tramos?

Según el Cabildo porteño, el domingo 8 -día de la publicación de la nota- y el miércoles 11 de marzo se realizaron trabajos de recuperación del sistema de alumbrado público en el parque.

Las labores estuvieron a cargo de la Coordinación de Obras Eléctricas de la Dirección de Obras Públicas, cuyos técnicos restablecieron el funcionamiento de las luminarias dañadas.

"La inspección técnica determinó que la interrupción del servicio de iluminación en varios sectores del parque se originó por el hurto de conductores eléctricos. Ante esta situación, las cuadrillas municipales realizaron la reposición de aproximadamente 75 metros de cableado y reforzaron la seguridad de las cajas de paso para prevenir nuevos incidentes", explicó el Municipio.

El proceso para repotenciar iluminación en parques de Guayaquil está suspendido por Sercop

El Cabildo aseguró que, como estrategia antihurto, a finales de marzo comenzará un proceso de reemplazo de conductores en ductos soterrados por cableado de aluminio, material con menor interés comercial con el que se intenta poner fin a este delito.

Asimismo, el Municipio de Guayaquil indicó que Parques EP ha elaborado un nuevo diseño en el sistema de iluminación del parque Centenario, así como para la implementación de zonas de picnic.

Dicha intervención es parte del proceso de contratación LICO-PARQUES_EP-2025-002, que incluye repotenciación y mantenimiento en los parques Centenario, Siete Canchas (Coviem) y Víctor Emilio Estrada (Urdesa), y que actualmente se encuentra suspendido por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

