Fallo contra Katy Perry: una diseñadora le gana disputa por la marca 'Katie Perry'

Una diseñadora australiana enfrentó durante más de 15 años a la cantante por el uso de su nombre

No se trata de una rivalidad musical ni de un nuevo escándalo entre celebridades, sino de una batalla legal que enfrentó durante más de 15 años a dos mujeres con prácticamente el mismo nombre. La reconocida estrella del pop Katy Perry perdió una larga disputa contra la diseñadora australiana Katie Perry, quien logró que el Tribunal Superior de Australia reconociera su derecho a vender ropa bajo su marca propia.

La resolución que sorprendió a la industria

El pasado 11 de marzo, el High Court of Australia resolvió que la marca de la diseñadora no infringe ninguna ley de propiedad intelectual, no genera confusión entre los consumidores ni vulnera la reputación de la cantante estadounidense..

Con esta decisión, Katie Perry o también conocida como Taylor, ya que actualmente utiliza su apellido de casada, podrá continuar comercializando su línea de ropa en Australia bajo el nombre que registró hace más de una década.

Una disputa que comenzó en 2008

La historia se remonta a 2008, cuando la diseñadora registró la marca Katie Perry para vender prendas de vestir en Australia, poco después de lanzar su pequeño negocio de moda, sin saber de la existencia de la artista. Ese mismo año, la cantante estadounidense cuyo nombre verdadero es Katheryn Elizabeth Hudson, comenzó a ganar fama internacional gracias al éxito de su canción I Kissed a Girl, que la catapultó a la cima del pop mundial.

Katie Perry, la diseñadora australiana que ganó el caso Instagram @katieperry.designer

La disputa tomó fuerza en 2009 cuando la artista llevó su gira Hello Katy Tour a Australia. Durante esa visita, el equipo de la cantante y actriz gestionó una tienda online con merchandising oficial con su nombre, incluyendo camisetas, sombreros y otros productos. La diseñadora aseguró que esos artículos violaban su marca registrada en el país.

Una batalla legal de casi dos décadas

El caso pasó por distintas instancias judiciales durante años, con decisiones contradictorias y múltiples apelaciones. En 2019 Katie Taylor, llevó la controversia al Tribunal Federal de Australia con la finalidad de defender que los productos de la artista perjudicaban sus derechos de propiedad intelectual. Por su parte, la artista envió cartas de cese y desistimiento oponiéndose al registro de la marca de la diseñadora

En una instancia, el Tribunal Federal falló a favor de la actual pareja de Justin Trudeau y ordenó cancelar la marca de la diseñadora. Sin embargo, la resolución fue finalmente revertida en este 2026 por el Tribunal Superior, que determinó que no existe una probabilidad real de confusión entre la marca de ropa y la figura de la artista.

Una victoria para los pequeños negocios

Tras conocerse el veredicto final, Katie Taylor celebró la decisión en sus redes sociales y explicó que el proceso fue extremadamente difícil tanto a nivel personal como profesional. La diseñadora aseguró que hace 20 años declaró diseñar ropa bajo su nombre. La modista también destacó que su marca se produce íntegramente en Australia y apuesta por telas sostenibles y fabricación local.

Según explicó, el triunfo de esta polémica que algunos la denominaban como la batalla entre David y Goliat, no solo representa una victoria personal, sino también un respaldo a las pequeñas empresas que buscan competir en mercados dominados por grandes figuras y marcas globales.

El contexto de la estrella del pop

Mientras tanto, la intérprete de Firework continúa siendo una de las artistas más influyentes del pop de las últimas dos décadas.Tras el éxito de su álbum Teenage Dream, logró un hito histórico al colocar múltiples sencillos en lo más alto de las listas musicales, consolidando su nombre como una de las figuras más reconocidas de la industria.

