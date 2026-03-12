La industria del verde incentiva el consumo interno del producto represado

Los exportadores sugieren convertir el producto que no llega a Colombia en harina de plátano para colaciones escolares

La industria del plátano incentiva el consumo interno del producto que no se pudo vender a Colombia.

La industria exportadora del plátano fresco en Ecuador busca que se consuma de manera interna la producción que no se pudo vender hacia Colombia, tras la imposición de aranceles y la prohibición del paso por tierra de ese fruto hacia el vecino país. Así lo indicó a EXPRESO el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Plátano (Asoexpla), Eduardo Manrique.

“Estamos incentivando, a través de ferias, el consumo local para que ese producto pueda ser absorbido a través de los mercados locales y la agroindustria nacional. También estamos impulsando y proponiendo al Gobierno el tema gastronómico en las diferentes provincias; y estamos viendo cómo ese plátano que irá quedando se pueda convertir en harina de plátano para las colaciones escolares y centros de acogida”, mencionó el vocero.

El presidente de la industria añade que, con esta idea si bien el aumento de la oferta interna del fruto podría repercutir en una reducción del precio del producto, aquello sería solo por el corto plazo. “Podría bajar un poco el costo del producto, pero sería momentáneo y como el ecuatoriano consume mucho plátano (40 kg per cápita), al mediano y largo plazo no afectaría”, añadió.

Efectos de la guerra arancelaria

La guerra arancelaria de Ecuador y Colombia inició con una imposición de Ecuador del 30 % a productos colombianos que luego fue elevada al 50 % a partir del 1 de marzo. Colombia por su parte ha impuesto arancel del 30 % a los productos ecuatorianos y ha prohibido el ingreso por tierra de varios productos, entre esos el plátano.

En una reciente rueda de prensa en Manabí, la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (Fenaprofe), alertó que, tras esos bloqueos, los productores de ese carbohidrato acumulaban más de un millón de dólares en pérdidas y que han tenido que guardar más de mil toneladas del producto que no pudieron vender a Colombia. Además, en la misma rueda de prensa, ofrecieron reducir el precio de la caja de plátano de $15 a $10 y hacer entregas a domicilio, para no dejar dañar lo almacenado.

El ministro de producción, Luis Alberto Jaramillo, ha indicado que, tras este conflicto arancelario, Ecuador podría exportar a Estados Unidos, el plátano que quede bloqueado de Colombia.

No obstante, Manrique señala que el plátano que Ecuador exporta a Colombia es un ‘sobrante’ en realidad, porque lo que se envía a Estados Unidos y a Europa cumple con otras normas más altas de calidad y tamaño, tanto para el plátano fresco como para la agroindustria, por lo que lo que queda por ahora es pensar en el consumo interno.

Exportaciones hacia Colombia

De acuerdos con datos de Asoexpla, la industria exportadora de plátano vende el 70 % de su producción a Estados Unidos. Le sigue la Unión Europea con un 20 %. A Colombia, en 2024 que fue un año promedio vendió el 6,35 % ($ 2’070.891.10) y el año pasado, atípico por enfermedades que redujeron la oferta, se envió solo el 1,56 % ($376.948).

La compra de plátano ecuatoriano desde Colombia se da de manera intermitente a lo largo del año, pero con mayor demanda en el primer trimestre del año. Además, que este año las industrias de ese país habían hecho más pedidos, porque han sufrido pérdidas en sus propias producciones por inundaciones. De ahí que se hayan quedado más plátanos de lo normal sin enviarse a ese vecino país, detalla Manrique.

