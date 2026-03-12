'GOO GOO GA GA': CA7RIEL y Paco Amoroso sorprenden en colaboración junto a Jack Black

El dúo argentino se une al actor de Hollywood en una inesperada apuesta musical, para su próximo sencillo.

Tras su reciente colaboración con Sting, el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso vuelve a apostar por un featuring internacional, esta vez junto al actor y músico estadounidense Jack Black en GOO GOO GA GA, el nuevo sencillo que continúa expandiendo la estética irreverente y performativa de su actual etapa musical. La canción funciona como el segundo adelanto del próximo LP del dúo, programado para el 19 de marzo.

Con este lanzamiento, los artistas suman a Black al concepto espiritual y extravagante que define la era Free Spirits, una etapa en la que CA7RIEL y Paco Amoroso han apostado por colaboraciones inesperadas y una mezcla cada vez más marcada entre música, humor y espectáculo.

Además, esta fase también sugiere un trasfondo narrativo, ya que ambos intérpretes han mostrado en sus redes sociales el "cambio" que habrían experimentado tras pasar por la terapia del Centro de Wellness Free Spirits, elemento que forma parte del concepto de esta nueva era y que a su vez es "liderado" por su mentor, Sting.

El dúo define este proceso en sus post como "aura reset" o reinicio de aura. EXPRESO

Jack Black en el universo 'Free Spirits'

La participación de Black dentro del proyecto Free Spirits no parece ser solo un cameo musical, sino una pieza más dentro de la narrativa conceptual que CA7RIEL y Paco Amoroso han construido para esta etapa.

El título del sencillo, GOO GOO GA GA, remite directamente al balbuceo de los bebés, una idea que también se refuerza en las imágenes promocionales donde los tres artistas aparecen con vestuarios que evocan una estética infantil.

Las primeras pistas sobre esta colaboración surgieron días antes del anuncio oficial, cuando el dúo compartió un teaser que introducía el concepto de "Cryo-Cerebral Rebirth", presentado como parte del tratamiento del centro Free Spirits. En ese adelanto se mostraba por primera vez a Jack Black dentro de la narrativa, insinuando su integración al universo conceptual que rodea al nuevo álbum.

Lo cierto es que, la idea de una "reconexión con la infancia" también apareció en la comunicación del propio entorno del actor. La empresa de management Like MGMT compartió el anuncio del sencillo con el mensaje "conecta con tu niño interior mañana", reforzando la teoría que muchos seguidores del dúo ya habían interpretado a partir del título y la estética del lanzamiento.

La elección de Black tampoco resulta casual; además de su carrera como actor, el artista cuenta con un amplio recorrido en la música, especialmente en el rock y la comedia musical, facetas que encajan con el tono irreverente que caracteriza a Cato y Paco.

Black durante un concierto de su banda, Tenacious D. Cortesia

Cuándo se estrena 'GOO GOO GA GA'

El sencillo estará disponible este miércoles 12 de marzo a las 19:00 (hora de Ecuador) en plataformas digitales y servicios de streaming. El lanzamiento incluirá también su estreno en canales oficiales de video, donde el dúo suele acompañar sus canciones con piezas visuales alineadas con el concepto de cada era, como lo hicieron recientemente con Hasta Jesús Tuvo un Mal Día.

Con este segundo adelanto antes del estreno del álbum el 19 de marzo, CA7RIEL y Paco Amoroso continúan expandiendo el universo narrativo de Free Spirits. La colaboración con Jack Black deja claro que la nueva etapa del dúo apunta a ser tan extravagante como impredecible.

