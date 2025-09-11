Ca7riel y Paco Amoroso firman acuerdo con agencia estadounidense

Los cantantes argentinos dan otro paso en su carrera. La agencia United Talent Agency se suma al dúo argentino

El dúo argentino que dio un salto en el Tiny Desk de 2024 ahora firma con una agencia internacional.

El dúo argentino de trap experimental, Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso), firmó un acuerdo con la agencia de talentos estadounidense United Talent Agency (UTA), como una apuesta para potenciar su carrera musical a nivel internacional.

United Talent Agency es una de las agencias más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, con sede en Beverly Hills, California. No solo representa a artistas, sino también a atletas, narradores y marcas globales. Su nombre es reconocido por gestionar las carreras de celebridades como Ariana Grande, Billie Eilish y Kendrick Lamar.

Detalles del acuerdo

La UTA firmó con el dúo para representarlos globalmente en todas las áreas, exceptuando giras a Estados Unidos o Canadá, presuntamente debido a otros representantes en esos países o acuerdos previos.

El acuerdo incluye el manejo de contratos, colaboraciones, apariciones en medios, moda y proyectos multimedia, ayudándolos a expandir su presencia fuera de América Latina y Europa.

Esto se hizo público alrededor del 8 de septiembre de este año, justo después de sus presentaciones en festivales internacionales como Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock y Coachella, y tras su creciente impacto en la moda.

Colaboraciones con marcas como Bershka y la participación en desfiles de Alta Costura de Jean Paul Gaultier y Yves Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París de este año, se suman a los logros alcanzados por ambos cantantes.

Su carrera musical

Ca7riel y Paco Amoroso han tenido un ascenso meteórico en los últimos años. Durante su presentación en el Tiny Desk de NPR Music en 2024, lograron superar las 7 millones de vistas, catapultándose viralmente.

El dúo se formó en 2018 con un sonido que mezcla trap, hip-hop, electrónica, pop y elementos experimentales. Su primer álbum juntos fue Baño María, lanzado en 2024, seguido por Papota, una serie de canciones que incluyó un cortometraje.

Actualmente están en medio de la Papota Tour 2025, con shows agotados en EE. UU., Europa y Latinoamérica, incluyendo España y Argentina.

Este fichaje con UTA marca un paso clave para consolidar su proyección en el mercado anglosajón y global, especialmente tras su boom en 2024-2025.

