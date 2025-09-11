Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Ca7riel y Paco Amoroso
El dúo argentino que dio un salto en el Tiny Desk de 2024 ahora firma con una agencia internacional.Instagram: @ca7rielypacoamoroso

Ca7riel y Paco Amoroso firman acuerdo con agencia estadounidense

Los cantantes argentinos dan otro paso en su carrera. La agencia United Talent Agency se suma al dúo argentino

  • Verónica Cisneros

El dúo argentino de trap experimental, Catriel Guerreiro (Ca7riel) y Ulises Guerriero (Paco Amoroso), firmó un acuerdo con la agencia de talentos estadounidense United Talent Agency (UTA), como una apuesta para potenciar su carrera musical a nivel internacional.

RELACIONADAS

United Talent Agency es una de las agencias más grandes y prestigiosas de Estados Unidos, con sede en Beverly Hills, California. No solo representa a artistas, sino también a atletas, narradores y marcas globales. Su nombre es reconocido por gestionar las carreras de celebridades como Ariana Grande, Billie Eilish y Kendrick Lamar.

Detalles del acuerdo

La UTA firmó con el dúo para representarlos globalmente en todas las áreas, exceptuando giras a Estados Unidos o Canadá, presuntamente debido a otros representantes en esos países o acuerdos previos.

Aleks Syntek

"Mi música es para todos...": Aleks Syntek regresa a Ecuador

Leer más

El acuerdo incluye el manejo de contratos, colaboraciones, apariciones en medios, moda y proyectos multimedia, ayudándolos a expandir su presencia fuera de América Latina y Europa.

RELACIONADAS

Esto se hizo público alrededor del 8 de septiembre de este año, justo después de sus presentaciones en festivales internacionales como Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock y Coachella, y tras su creciente impacto en la moda.

Colaboraciones con marcas como Bershka y la participación en desfiles de Alta Costura de Jean Paul Gaultier y Yves Saint Laurent durante la Semana de la Moda de París de este año, se suman a los logros alcanzados por ambos cantantes.

Su carrera musical 

Ca7riel y Paco Amoroso han tenido un ascenso meteórico en los últimos años. Durante su presentación en el Tiny Desk de NPR Music en 2024, lograron superar las 7 millones de vistas, catapultándose viralmente.

El dúo se formó en 2018 con un sonido que mezcla trap, hip-hop, electrónica, pop y elementos experimentales. Su primer álbum juntos fue Baño María, lanzado en 2024, seguido por Papota, una serie de canciones que incluyó un cortometraje.

RELACIONADAS

Actualmente están en medio de la Papota Tour 2025, con shows agotados en EE. UU., Europa y Latinoamérica, incluyendo España y Argentina.

Este fichaje con UTA marca un paso clave para consolidar su proyección en el mercado anglosajón y global, especialmente tras su boom en 2024-2025.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Movilización en Quito convoca a cientos de personas; piden al Gobierno que actúe

  2. Indonesia inyectará $13.000 millones para reactivar su economía tras protestas

  3. Piero Hincapié en Arsenal: Fecha, hora y rival de su debut en la Premier League

  4. Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit en Quito: el legado jesuita que se renueva

  5. TercerMundo abre el show de Cristian Castro en Quito: "Su público es el nuestro"

LO MÁS VISTO

  1. Precio de gasolinas Extra y Ecopaís se actualiza el 12 de septiembre: ¿sube o baja?

  2. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  3. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  4. ¿Quién era Maicol Valencia, el futbolista fallecido tras una masacre en Manta?

  5. Murió Eduardo Serrano, leyenda de las telenovelas venezolanas

Te recomendamos