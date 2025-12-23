Zendaya está embarazada: Todo lo que se sabe hasta el momento

Las redes sociales volvieron a colocar a Zendaya en el centro de la conversación en redes sociales. En las últimas horas, en X (antes Twitter) se viralizaron varias fotografías de la actriz caminando junto a Tom Holland, imágenes en las que algunos usuarios aseguran percibir una barriga prominente, aparentemente cubierta por una gabardina amplia. El debate se activó de inmediato: ¿Zendaya estaría embarazada?

Los detalles del posible embarazo de Zendaya

Las fotografías, replicadas en hilos y foros como Reddit, muestran a la pareja durante un paseo y en una postal familiar difundida por el entorno de Holland. En una de ellas, la actriz viste un abrigo holgado que no impidió que se multiplicaran los comentarios y especulaciones. Para algunos internautas, la prenda habría sido utilizada para ocultar un embarazo que, según los rumores, se habría producido en los últimos meses.

Las especulaciones tomaron más fuerza tras la circulación de otra imagen en la que Zendaya y Holland aparecen junto a los padres del actor, en una escena que varios usuarios interpretaron como una señal de una nueva etapa personal. Sin embargo, ni la actriz ni su prometido se han pronunciado públicamente sobre estas versiones. La pareja mantiene una línea constante de reserva respecto a su vida privada y suele limitar sus apariciones conjuntas a alfombras rojas y eventos públicos.

ZENDAYA ESTÁ EMBARAZADAAAAAA van a tener spiderbebés 😭😭😭 pic.twitter.com/i8MC7lRpa2 — Miss Minutes 🕑🌌 (@ArannaKhal) December 23, 2025

El rumor contrasta con el momento profesional que atraviesa Zendaya. La actriz se prepara para el estreno de la tercera temporada de Euphoria y participa en varias producciones cinematográficas previstas para los próximos meses y años. Pese a ello, las redes han priorizado la especulación personal por encima de su agenda laboral.

La historia de amor de Zendaya y Tom Holland

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. Tras años de rumores, confirmaron su relación en 2021, cuando se difundieron imágenes de ambos besándose en un automóvil. A inicios de este año, representantes de la pareja confirmaron su compromiso, luego de que la actriz apareciera en una alfombra roja con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo.

