Met Gala 2025: todos los looks de la alfombra roja | Los mejores vestidos

La alfombra roja de la Met Gala 2025 comenzó y aqu´´i podrá ver los mejores looks. Cada año, la gala se repleta de estrellas en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Una cantidad impresionante de actores, músicos, modelos, diseñadores y más se unen en una noche muy particular.

Allí pueden conocer de cerca la nueva exposición de primavera del Instituto del Vestido del museo.

Este año, la ceremonia celebra la temática Superfine: Tailoring Black Style, que estará en exhibición del 10 de mayo al 26 de octubre. La nueva muestra explora la importancia de la ropa y el estilo en la formación de las identidades negras dentro de la diáspora atlántica, y estará organizada en torno a 12 características del dandismo negro.

Las 12 características del dandismo negro

Propiedad (Ownership): Explora cómo las personas negras han reclamado el control sobre su imagen y vestimenta como acto de autonomía y resistencia. Presencia (Presence): Destaca la importancia de la visibilidad y la afirmación de la identidad a través de la moda. Distinción (Distinction): Subraya el uso de la elegancia y el estilo refinado para diferenciarse y desafiar estereotipos. Disfraz (Disguise): Analiza cómo la vestimenta puede servir como medio para navegar y subvertir las expectativas sociales y raciales. Libertad (Freedom): Refleja el papel de la moda en la búsqueda de la libertad personal y colectiva. Campeón (Champion): Celebra a las figuras que han utilizado el estilo como herramienta de liderazgo y cambio social. Respetabilidad (Respectability): Examina cómo la adopción de códigos de vestimenta respetables ha sido utilizada para reclamar dignidad y respeto. Jook: Hace referencia a la expresión corporal y la movilidad en la moda, destacando la importancia del movimiento y la danza en la cultura negra. Herencia (Heritage): Conecta las tradiciones estilísticas con las raíces culturales y la historia ancestral. Belleza (Beauty): Explora los ideales estéticos y cómo la belleza se redefine a través del lente del dandismo negro. Cool: Analiza el concepto de "cool" como una actitud y estética distintiva dentro de la cultura negra. Cosmopolitismo (Cosmopolitanism): Destaca la influencia global y la adaptabilidad del estilo negro en diversos contextos culturales.

El dress code de la #MetGala tiene mucho de político y de resistencia social.

Se basa en el dandismo negro.

El código de vestimenta de la Met Gala 2025

El código de vestimenta se llama Tailored for You (Hecho a tu medida), invita a los asistentes a interpretar creativamente la sastrería masculina, promoviendo la individualidad y la expresión personal en consonancia con el tema de la gala.

Los invitados a la Met Gala 2025

Bad Bunny llevó un traje de Prada en la Met Gala. Instagram

Estas son algunas de las estrellas que fueron invitadas a la gala benéfica del Met. Bad Bunny y J Balvin representaron a los artistas latinos.

Bad Bunny deslumbró con un traje hecho a la medida, botines blancos, bolso café y un sombrero inspirado en la tradicional pava boricua, símbolo cultural de los campesinos puertorriqueños. Su atuendo, descrito como el de un "dandi caribeño", conectó con la temática del evento: Tailored for You, en español, "Hecho a la medida", y estará alineado con el tema de la exposición en la ropa masculina.

Superfine: Tailoring Black Style del Costume Institute 2025:

La exhibición del Costume Institute 2025, titulada Superfine: Tailoring Black Style, celebra la elegancia masculina negra a través del tiempo. Es la primera muestra dedicada exclusivamente a la moda masculina desde 2003 y se centra en el dandismo negro, inspirado en el libro Slaves to Fashion de Monica L. Miller. La exposición recorre desde el arte del siglo XVIII hasta la moda contemporánea, resaltando cómo la comunidad afrodescendiente ha utilizado la sastrería como forma de expresión, resistencia y estilo.

Hunter Schafer deslumbró con un look etéreo y escultural que encarna la elegancia futurista con un toque clásico. Su vestido, de silueta estructurada pero fluida, presenta una base en tono perla con acabados nacarados que reflejan la luz con sutileza. El diseño evoca la pureza de una figura mitológica, con líneas suaves que abrazan el cuerpo y detalles drapeados que aportan movimiento. El cuello alto alargado, el diseño sin mangas y el corte limpio refuerzan una estética minimalista y de alta costura.

Hunter Schafer. Instagram

El peinado recogido y el maquillaje sutil completan un look que parece sacado de una escultura viviente: sobrio, sofisticado y perfectamente alineado con la temática de la sastrería elevada y la reinterpretación de lo clásico.

Balvin sorprende de rosado

J Balvin destacó en la alfombra del Met Gala 2025 con un traje completamente rosado, desde los pies hasta el sombrero, el cual tenía un diseño asimétrico con el ala caída de un solo lado. Su atuendo fue complementado con una corbata llamativa y accesorios que acentuaban su estilo vibrante y arriesgado.

Llegó acompañado de su pareja, Valentina Ferrer, quien lució un elegante vestido vino con piedras brillantes y una capa negra, formando un contraste visual impactante que los convirtió en tendencia en redes sociales.

Colman Domingo y Lewis Hamilton se robaron miradas

Colman Domingo se robó las miradas en la alfombra azul con un look majestuoso y teatral. El actor lució una imponente capa plisada en azul eléctrico, rematada con un peto de lentejuelas doradas y plateadas, bordeado en blanco, que evocaba las vestimentas reales y eclesiásticas. El cuello alto con volantes blancos y el broche de cristal al centro completaron un atuendo que combinaba poder, elegancia y dramatismo, alineado perfectamente con la exploración del dandismo elevado de la temática del año.

Colman Domingo y Lewis Hamilton. Instagram

Lewis Hamilton, por su parte, optó por la sofisticación absoluta con un traje de Louis Vuitton en tono marfil, de corte clásico con saco cruzado y solapas satinadas. El pantalón presentaba detalles artesanales con bordados colgantes en los costados, agregando un toque barroco y personalizado. Complementó el look con una boina blanca a juego, un broche de alta joyería en la solapa —con perlas, piedras rojas, doradas y formas orgánicas— y zapatos de charol negro, contrastantes y elegantes.

Miley Cyrus sorprende con un clean look en la Met Gala 2025

Miley Cyrus sorprendió en la Met Gala 2025 al apostar por un look minimalista y sofisticado que marcó un fuerte contraste con la extravagancia habitual del evento. Optó por un clean look: piel luminosa, maquillaje natural, cejas definidas y una larga trenza que complementó su imagen con elegancia y frescura. Esta elección no solo reafirmó su evolución estilística, sino que también se perfila como una de las tendencias más influyentes de la temporada.

Lejos del dramatismo visual de otros asistentes, Miley brilló desde la sobriedad. Su rostro fue trabajado con capas ligeras que realzaban su piel sin ocultarla, y su cabello recogido en un peinado pulcro dejaba todo el protagonismo a su atuendo: un conjunto negro firmado por Alaïa, con el que desfiló con seguridad y autenticidad. Su presencia fue una muestra clara de que la belleza no necesita adornos para destacar.

Miley Cyrus Instagram

Este estilo no solo captó la atención por su estética, sino por el mensaje que lleva detrás: el poder del autocontrol, la autenticidad y la confianza personal. En un mundo saturado de maximalismo, filtros y estímulos visuales, el clean look —adoptado por celebridades como Zendaya y Hailey Bieber— surge como una declaración de sobriedad elegante y moderna.

Con esta aparición, Miley no solo reafirma su estatus como ícono de estilo, sino que redefine el glamour desde una perspectiva más consciente y madura. Su elección en la Met Gala 2025 no fue solo una tendencia visual, sino una afirmación de que la belleza verdadera también se encuentra en lo sutil, lo natural y lo bien pensado.

