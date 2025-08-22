Charly García recibe el título de Doctor Honoris Causa

Charly García, el padre del rock argentino, recibe el título Honoris Causa, por su legado musical que ha marcado generaciones

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Facultad de Filosofía y Letras se reúne para homenajear al cantautor argentino Carlos Alberto García, conocido mundialmente como Charly García. La ceremonia estuvo encabezada por Ricardo Gelpi, rector de la Universidad, Ricardo Manetti, decano, y Graciela Morgade, vicedecana de la facultad.

Este evento se llevó a cabo el 19 de agosto en las instalaciones de la Universidad de Buenos Aires, donde más de 300 personas, entre estudiantes y profesores, se aglomeraron para presenciar la titulación Honoris Causa de Charly García. Las cámaras grababan mientras Charly recibía de forma entusiasta su reconocimiento.

"Gracias a la Universidad por este reconocimiento, ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, dijo el cantante, palabras que fueron seguidas por las fuertes ovaciones del público. Con la ayuda de una silla de ruedas y una carismática sonrisa, Charly conmovió a los estudiantes, que no solo festejaron al compás de su música sonando de fondo, sino que también derramaron lágrimas de emoción.

La catedrática de Música Popular de la Carrera de Arte, Lisa Di Cione, afirmó: "Charly García es para nosotros el artista vivo más importante, no solo de las últimas décadas, sino del siglo XX". Esta frase refleja la realidad en la que vive Charly, gracias a su música y resonantes melodías.

La distinción Honoris Causa fue otorgada por su "inestimable aporte a la música argentina y latinoamericana y a la cultura nacional", confirmó la Universidad de Buenos Aires, y Ricardo Manetti lo reafirmó cuando dijo: "No hay duda de que Charly nos define a todos y a todas". Así quedó demostrado que el músico es un símbolo de cultura.

La ceremonia también contó con la presencia del productor y hermano de Charly, Daniel García Moreno, que se mostró feliz y agradecido por la iniciativa de los miembros involucrados en el evento.

Este título se suma al repertorio de premios del cantante quien, a sus 73 años, sigue siendo admirado y reconocido como "el padre del rock argentino". Con cuatro premios Grammy y más de 200 canciones conocidas, su nombre sigue abriéndose paso entre artistas de gran renombre.

