Año jubilar se clausuró en Guayaquil con ordenación de sacerdotes y diáconos

En la misa se resaltó el mensaje de la reciente carta apostólica del papa León XIV

El cardenal y arzobispo Luis Cabrera presidió la ceremonia religiosa en la Catedral de Guayaquil.

Con una solemne ceremonia religiosa realizada este sábado 27 de diciembre en la Catedral de Guayaquil, se efectuó el cierre oficial del Año Jubilar de la Iglesia católica, que culminará formalmente el próximo 6 de enero en Roma, bajo el lema Peregrinos de la Esperanza.

El acto fue presidido por el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Cabrera Herrera, quien ordenó dos diáconos y cuatro sacerdotes para la arquidiócesis.

Tras la proclamación del Evangelio, que en este día de la fiesta de San Juan Apóstol narra el momento en que los discípulos encontraron el sepulcro vacío, el sacerdote Freddy Toapanta, rector del Seminario Misionero Stella Maris, presentó la petición para la ordenación diaconal de Franklin Macías Hinostroza y Daniel Pullaguari Ponce.

Posteriormente, fueron llamados los candidatos al presbiterio: los guayaquileños Fernando Icaza Latorre, Jean Ariel Morán Choez y César Joao Santillán Arias, junto a José Antonio Zaquinaula Jirón, oriundo de Zamora Chinchipe. La petición formal ante el cardenal fue realizada por el sacerdote Roberto Rodríguez, rector del Seminario Mayor.

Durante su homilía, Cabrera resaltó el mensaje de la reciente carta apostólica del Papa León XIV, centrada en la fidelidad a la vocación, la fraternidad, la sinodalidad y la misión.

"El encuentro con el Señor es lo que marca nuestras vidas", precisó el prelado.

Desfile navideño en barrio Garay llevó alegría, baile y música Leer más

Se resaltó el Año Jubilar

El líder de la Iglesia guayaquileña calificó a este Año Jubilar como "un tiempo lleno de bendiciones", destacando la masiva asistencia a los templos designados en busca de la reconciliación y el perdón e invitó a todos a seguir caminando fieles al Señor.

La ceremonia continuó con la entrega de los ornamentos a los nuevos integrantes de la Iglesia de parte de sus familiares, hicieron las promesas de obediencia y recibieron la imposición de las manos de los sacerdotes.

Finalmente, los religiosos recientemente ordenados participaron de la ceremonia en el altar.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!