Navidad Guayaquil: Esto costará poner árbol de 24 metros e iluminar palmeras y postes

El Municipio adjudicó un proceso para instalar iluminación, alegorías y figuras navideñas que impulsen el turismo

El Municipio de Guayaquil ha instalado árboles navideños en puntos del centro, norte y sur de la ciudad, como la Plaza de la Administración.

Iluminar las calles de Guayaquil y decorarlas con figuras navideñas gigantes es la estrategia que aplicará el Municipio para "impulsar el desarrollo turístico de la ciudad".

La entidad adjudicó este martes 9 de diciembre un contrato por 219.500 dólares, a la empresa Servicios Varios y Construcciones S. A. (Servaconsa), según el proceso de contratación pública SIE-MIMG-2025-089.

El contrato incluye la implementación de un árbol navideño de 24 metros de altura, así como figuras y luces que se colocarán en postes de la ciudad.

Para la Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica, en la ciudad hay "falta de atractivo visual y actividades que estimulen la convivencia y participación ciudadana durante la temporada navideña".

Así se argumenta en el informe de la necesidad de contratación, donde también se menciona que "la ausencia de iluminación y decoraciones temáticas limita la capacidad de los espacios públicos para generar experiencias festivas y turísticas, afectando la imagen de la ciudad como destino navideño y la oportunidad de impulsar el desarrollo turístico y económico".

"La implementación de estas decoraciones festivas busca transformar plazas, parques y vías principales en espacios acogedores y atractivos", aseguró la Dirección municipal en el documento.

Entre los elementos que la empresa deberá proveer, están:

Tres árboles navideños , de 24, 12 y 5 metros de altura

, de 24, 12 y 5 metros de altura 20 estrellas navideñas en tercera dimensión, de 1,20 metros de alto, que estarán colocadas a 8 metros de altura

en tercera dimensión, de 1,20 metros de alto, que estarán colocadas a 8 metros de altura 6 esferas navideñas en 3D, de 1,50 metros de alto, puestas entre tres y seis metros de altura

en 3D, de 1,50 metros de alto, puestas entre tres y seis metros de altura 60 bolas navideñas para colocarse en árboles, entre tres y seis metros de altura

para colocarse en árboles, entre tres y seis metros de altura 2 letreros luminosos , de 1,50 metros de altura: uno con las palabras Esperanza, Fe y Fortaleza, y otro con la frase "Guayaquil no para", que se colocarán entre postes de alumbrado público, a 10 metros de altura

, de 1,50 metros de altura: uno con las palabras Esperanza, Fe y Fortaleza, y otro con la frase "Guayaquil no para", que se colocarán entre postes de alumbrado público, a 10 metros de altura 150 estrellas, ángeles y flores , de 2 metros de alto, a instalarse en postes de alumbrado público, entre ocho y doce metros de altura

, de 2 metros de alto, a instalarse en postes de alumbrado público, entre ocho y doce metros de altura 294 adornos navideños , de menos de un metro de alto, para colocarse en postes de alumbrado público o árboles, entre cuatro y seis metros de altura

, de menos de un metro de alto, para colocarse en postes de alumbrado público o árboles, entre cuatro y seis metros de altura Un nacimiento , con luces led, que incluya figuras en tercera dimensión del niño Jesús, la Virgen María, San José, los tres Reyes Magos, asno, vaca, estrella, etcétera

, con luces led, que incluya figuras en tercera dimensión del niño Jesús, la Virgen María, San José, los tres Reyes Magos, asno, vaca, estrella, etcétera Una imagen de Papá Noel, en tercera dimensión, de 5 metros de altura y 3 metros de ancho, que tendrá iluminación LED

RELACIONADAS Calle Panamá volvió a convertirse en pista de baile tras encendido de árbol navideño

¿Por qué el Municipio opta por alquilar?

Navidad en Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis del 9 al 14 de diciembre Leer más

Entre los argumentos del Cabildo para contratar a una empresa que ofrezca este servicio, están que "la entidad municipal no dispone de espacio adecuado para el resguardo de estos bienes, ya que se trata de elementos voluminosos y de carácter estacional, lo que hace inviable mantenerlos en bodega durante todo el año".

"Además, muchos de estos materiales son específicos para la temporada navideña y requieren de un mantenimiento especializado para su correcta preservación, lo cual justifica la necesidad de contratarlos solo durante el periodo de uso", se añadió en el mencionado informe.

La Dirección General de Turismo y Eventos Especiales mantiene otro proceso de contratación pública (SIE-MIMG-2025-094), con $93.061 de presupuesto, para organizar un desfile con 15 marionetas.

Las figuras, conocidas desde 2020 como Gigantes de Luz, serán proporcionadas por la empresa a la que se adjudique el proceso, algo previsto para el próximo 22 de diciembre.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!