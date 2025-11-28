Desfile navideño en Guayaquil: costo, figuras y recorrido de los Gigantes de Luz

A las marionetas gigantes se sumarán muñecas tipo hadas con alas gigantes de luz y zanqueros representando ángeles

El desfile de marionetas gigantes se realiza en Guayaquil, por Navidad, desde 2020.

El Municipio de Guayaquil seguirá apostando por marionetas gigantes de luz para promover la recreación durante la época navideña, tal como ha ocurrido desde 2020.

La Dirección General de Turismo y Eventos Especiales lanzó el pasado 20 de noviembre el proceso SIE-MIMG-2025-094, en el Sistema de contratación pública, para organizar esta actividad.

Con un presupuesto de 93,061 dólares, sin IVA (Impuesto al Valor Agregado), el Cabildo hará el evento para ofrecer "diversas oportunidades de esparcimiento artístico y cultural".

"Servirá como plataforma para destacar y promover el trabajo de los artesanos que elaboran los gigantes para su exhibición", indicó la Alcaldía en el informe de determinación de necesidad para contratar este servicio.

Qué figuras habrá en el desfile Gigantes de Luz

Baile en la calle Panamá tendrá respaldo del Municipio para hacerse un viernes al mes Leer más

Serán 15 marionetas, de hasta 4,5 metros de altura, las que compondrán la comparsa. Tendrán luces LED y se alquilarán por día.

También habrá cinco muñecas tipo hadas, de cuatro metros de altura, con alas gigantes de luz.

Para manejar las marionetas, durante cuatro días de recorridos, se contratará a 75 personas, que deberán tener experiencia en coreografía.

En el proceso también se busca la organización de un show de zanqueros, de cuatro metros de altura, que representen a ángeles iluminados.

El próximo 22 de diciembre está previsto que se adjudique este contrato.

En diciembre del 2024, este desfile de Gigantes de Luz recorrió sectores como el suburbio de Guayaquil, la ciudadela La Floresta y Sauces IV.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!