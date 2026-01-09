Valeria Palma: “Antes era tímida y callada”

La modelo compite en el Reinado Internacional del Café en Manizales

Valeria Palma nació hace 19 años, en Daule, y ahora es la representante ecuatoriana en el Reinado Internacional del Café, certamen que se desarrolla en estos momentos en Colombia, en el marco de la tradicional Feria de Manizales.

La velada de elección en la que compiten jóvenes de países exportadores de ese producto, se celebra hoy en el Teatro Los Fundadores. La nueva soberana recibirá la corona de manos de la actual reina, Cristiane Stipp, de Brasil.

Durante su estadía en la ciudad cafetera, Valeria ha recibido apoyo. Sus compañeras del Miss Ecuador 2025 la han respaldado a través de redes sociales, entre ellas Gisselle Rosales, quien representará al país en Miss International 2026, y Ami Ocampo, futura participante del Reina Hispanoamericana.

“Estos días estoy aprendiendo más de mí y de cómo Ecuador es reconocido por todos. Gracias por los mensajes que dejan. Es gratificante verme en el Reinado Internacional del Café”, expresó emocionada.

Como parte de las actividades oficiales, las candidatas recibieron las llaves de Manizales. “Este gesto representa puertas que se abren, encuentros que dejan huella y una ciudad que me acoge con cariño. Un honor que guardaré para siempre”, comentó.

En esta aventura internacional, Valeria está acompañada por sus padres, Germán Palma y Mariuxi Buendía, quienes han sido su principal apoyo, y por su hermana, Valentina.

Actualmente cursa la carrera de Negocios Digitales en la Universidad Espíritu Santo (UEES). Además, cuenta con experiencia en pasarelas y certámenes de belleza, destacándose como Miss Teen Intercontinental 2024 (Perú) y semifinalista del Miss Ecuador 2025, certamen en el que fue elegida en agosto pasado en Salinas. Mide 1,73 metros y sus medidas son 83-65-91.

El concurso va a ser transmitido por el canal regional Telecafé, con señal abierta y en vivo para más de 100 países. También puede verse a través de su página web y mediante el Facebook oficial de la Feria de Manizales.

Aspira a seguir participando en reinados

¿Qué la motiva a participar en certámenes de belleza?

Principalmente, representar al Ecuador en el exterior. Quiero que la gente conozca que existen mujeres bellas y preparadas, con disciplina, compromiso y, sobre todo, con responsabilidad social. En mi caso, es una oportunidad para dar lo mejor de mí, como siempre digo, mi 200 por ciento. Es una gran plataforma para generar un impacto positivo y dejar en alto el nombre del país. Empiezo pisando fuerte el 2026 (risas).

Más allá de cualquier resultado, ¿planea seguir en los reinados?

He aprendido que las oportunidades llegan, pero también hay que buscarlas. Me gustaría continuar participando, porque los certámenes ayudan a crecer, a ganar experiencia y a aprender disciplina y liderazgo. Cada vivencia suma y me prepara mejor, no solo para los concursos, sino también para la vida.

Durante el desfile en Manizales. Cortesía

En su caso, ¿esas vivencias cómo la fortalecieron?

Mi primer reinado siento que me abrió muchas puertas. Me enseñó a trabajar bajo presión, a comunicarme mejor, a confiar en mí misma y a comprender la gran responsabilidad que implica representar a un país. Me dio mucha seguridad. Ganar una corona no es solo un logro personal, es el logro de un país. Yo era una niña tímida y callada, me daba vergüenza todo. Siempre digo que tengo dos personalidades: cuando piso el escenario me transformo, soy otra. No puedo darme el lujo de quedar mal.

A horas de la elección, ¿cuáles son sus ventajas frente a otras aspirantes?

La disciplina, porque me ayuda a ser constante y a mantenerme enfocada en mi objetivo. Además, me adapto fácilmente. En los concursos hay que ajustarse a horarios exigentes, a situaciones inesperadas y a la convivencia con otras jóvenes, y creo que eso es una de mis fortalezas.

¿De qué manera su familia le brinda apoyo?

Ellos fueron quienes me motivaron desde el inicio. No querían que desaprovechara la oportunidad que se presentaba, incluso cuando yo sentía inseguridad. Al principio no me veía como una reina de belleza. Empecé en el modelaje a los siete años, luego me retiré y regresé a los 17. Siempre mi familia me ha recordado lo que valgo y ha estado ahí para impulsarme.

¿Qué diría a las jóvenes que tienen dudas de competir en un certamen porque no se sienten lo suficientemente lindas o preparadas?

Que no tengan miedo de ser más extrovertidas y que confíen más en ellas mismas. Los certámenes no solo tienen que ver con la apariencia física, también están ligados a la actitud. Permiten descubrir fortalezas que muchas veces no vemos. Lo digo desde mi experiencia: sean auténticas.

Cuando no está modelando, preparándose para un reinado o en la universidad, ¿cómo es un día sin esas obligaciones?

Generalmente me reúno con mis amigos o con mi familia. Salimos a comer o a pasear; lo importante es compartir. Antes practicaba tenis, pero solo como hobby.

Enamorada

A su edad llegan los primeros amores y las primeras ilusiones.

Estoy enamorada, pero ambos estamos enfocados en nuestra vida profesional. Tratamos de que la relación no nos distraiga de nuestras metas. Guillermo trabaja y tiene una convertidora de cartón. Prefiero no dar muchos detalles porque después me regaña mi mami (risas).

Las reinas son como cualquier mujer: también se enamoran, se casan y tienen hijos…

Lo que pasa es que la gente critica todo. Nosotros ya llevamos algo más de un año juntos. Nos conocimos en la universidad (risas). Por ahora, mi prioridad es el modelaje y mi carrera. Es a lo que aspiro dedicarme por el resto de mi vida.

Le encanta el café. Zaky Monroe

Tras los escándalos de corrupción en Miss Universo, ¿considera que el país debe seguir enviando representantes?

Opinar sobre ese tema es delicado, pero el país siempre merece estar representado en espacios internacionales. Lo importante es mirar hacia adelante, aprender de lo ocurrido y fortalecer el certamen.

Prefiere el café frío

Luego del reinado, ¿cuáles son los planes inmediatos a seguir?

Quiero enfocarme en mi carrera. Por el certamen Miss Ecuador me retiré un semestre, así que ahora deseo avanzar y ponerme al día. Además, aspiro a trabajar como modelo. Encontrar un balance es clave para mí.

Es la Reina Nacional del Café, ¿le gusta tomar café?

Prefiero el café frío antes que el caliente. He preparado varias bebidas a base de café. Es un producto con mucha tradición y existe un hábito muy marcado de consumirlo a diario. En mi familia, por ejemplo, es infaltable

Entonces, ¿es de las personas que si no toman café sienten que se van a desmayar?

Tampoco así. A veces lo consumo de otras maneras, como en postres. De esa forma también es delicioso.

Representando al país. Cortesía

