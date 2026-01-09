Expreso
Will Smith docuserie
Explorando Ecuador: Will Smith presenta nuevo adelanto de su documental sobre la Amazonía, destacando la biodiversidad y cultura local.Instagram: @willsmith

Will Smith revela nuevo adelanto de su documental en la Amazonía ecuatoriana

Will Smith mostró un nuevo adelanto de su documental, que dedica dos episodios a la Amazonía ecuatoriana

El actor Will Smith, una de las figuras más influyentes del cine internacional, compartió un nuevo adelanto de lo que será uno de sus proyectos ambientales y audiovisuales más ambiciosos de este año.

A través de sus redes sociales, Smith difundió un avance del documental De Polo a Polo, una producción que recorre distintos paisajes del planeta y que dedica una atención especial a Ecuador, en particular a la Amazonía, resaltando su biodiversidad y el vínculo con sus comunidades.

La Amazonía ecuatoriana como eje del documental

A diferencia de otras producciones internacionales que apenas incluyen escenas del país, esta docuserie reserva dos de sus siete episodios a la Amazonía ecuatoriana. Durante el rodaje, Will Smith estuvo acompañado por expertos locales y científicos, quienes lo guiaron en retos que pusieron a prueba tanto su condición física como su fortaleza mental.

Entre los momentos más destacados se encuentra la visita a la Cueva de los Tayos, en Morona Santiago, donde el actor descendió a más de 60 metros de profundidad junto a la alpinista ecuatoriana Carla Pérez. El recorrido incluyó también el Parque Nacional Yasuní, donde compartió experiencias con la comunidad Waorani y su líder Penti Baihua.

Un recorrido extremo por los siete continentes

La serie va más allá de un simple registro de viajes. Se trata de una megaproducción desarrollada durante cinco años, que sigue a Will Smith en un trayecto de 100 días por los siete continentes.

Inspirado por su mentor, el actor, de 57 años, se plantea responder preguntas esenciales sobre la vida mientras enfrenta 100 desafíos extremos, desde los paisajes helados de la Antártida hasta las alturas del Himalaya en Bután. El componente científico atraviesa toda la narrativa, con énfasis en hallazgos inéditos y en la conservación del medioambiente.

Ecuador en la vitrina global del cine y la ciencia

La inclusión de Ecuador en una producción de este alcance, impulsada por una figura que supera los 68 millones de seguidores en Instagram, proyecta al país como un destino estratégico para el turismo de aventura, la ciencia y la exploración.

Además, la participación de talentos nacionales como Carla Pérez refuerza la idea de que Ecuador no solo aporta escenarios naturales, sino también conocimiento, experiencia y capacidad técnica para proyectos de nivel internacional.

El documental De Polo a Polo se estrenará el 13 de enero por National Geographic y estará disponible en Disney+ y Hulu desde el 14 de enero.

