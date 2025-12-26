Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

Amazonía
Sostenible. Las iniciativas estarán orientadas a la conservación.Cortesía

Un Manual que habilita la ejecución de proyectos de conservación

Las iniciativas a financiar estarán enfocadas en comunidades amazónicas

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) aprobó el Manual de Subvenciones, a través de la Junta Directiva del Fondo del Biocorredor Amazónico, un instrumento que habilita el avance en la gestión para la protección de la Amazonía ecuatoriana.

Te puede interesar En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

El Manual establece reglas claras, transparentes y homogéneas para la apertura de convocatorias dirigidas a proyectos del sector público y privado. Las iniciativas que se financien estarán orientadas a la conservación de la biodiversidad, el impulso del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las comunidades, según menciona un comunicado del MAE.

PARQUE NACIONAL LLANGANATES

En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

Leer más

Asimismo, el documento define procedimientos simplificados para la presentación de propuestas, la rendición de cuentas y la ejecución ordenada y responsable de los proyectos.

RELACIONADAS

Fondo del Biocorredor Amazónico

El Fondo del Biocorredor Amazónico, creado en noviembre de 2024 como una entidad sin fines de lucro, administra los recursos provenientes de un innovador mecanismo de canje de deuda por naturaleza. Este esquema permitirá destinar $460 millones durante los próximos 17 años para la conservación de la Amazonía.

“El Programa Biocorredor Amazónico tiene como objetivo proteger los ecosistemas terrestres y de agua dulce de la región amazónica, al tiempo que promueve el bienestar de las comunidades locales y un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza”, detalla el documento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La memoria ancestral tallada en piedra se conserva en un museo de Alto Ila

  2. Tortillas que guardan memoria por 16 años en la parroquia Narupa

  3. Creencias navideñas cristianas se mantienen vivas en La Península

  4. El horno de leña, un legado ancestral en Manabí

  5. Un Manual que habilita la ejecución de proyectos de conservación

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  2. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

  5. Exministro de Noboa explica cercanía de Fausto Jarrín al Gobierno: "Tiene contactos"

Te recomendamos