Un Manual que habilita la ejecución de proyectos de conservación

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) aprobó el Manual de Subvenciones, a través de la Junta Directiva del Fondo del Biocorredor Amazónico, un instrumento que habilita el avance en la gestión para la protección de la Amazonía ecuatoriana.

El Manual establece reglas claras, transparentes y homogéneas para la apertura de convocatorias dirigidas a proyectos del sector público y privado. Las iniciativas que se financien estarán orientadas a la conservación de la biodiversidad, el impulso del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las comunidades, según menciona un comunicado del MAE.

Asimismo, el documento define procedimientos simplificados para la presentación de propuestas, la rendición de cuentas y la ejecución ordenada y responsable de los proyectos.

Fondo del Biocorredor Amazónico

El Fondo del Biocorredor Amazónico, creado en noviembre de 2024 como una entidad sin fines de lucro, administra los recursos provenientes de un innovador mecanismo de canje de deuda por naturaleza. Este esquema permitirá destinar $460 millones durante los próximos 17 años para la conservación de la Amazonía.

“El Programa Biocorredor Amazónico tiene como objetivo proteger los ecosistemas terrestres y de agua dulce de la región amazónica, al tiempo que promueve el bienestar de las comunidades locales y un modelo de desarrollo en armonía con la naturaleza”, detalla el documento.

