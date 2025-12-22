Joven fue asesinado en recinto de Daule al resistirse a un intento de secuestro

Fue el segundo crimen, en menos de tres horas, registrado en este cantón de Guayas, que suma 153 muertes en este año

El crimen de Ángel David Cuello Correa ha conmocionado a los habitantes del recinto Ánimas, en Daule.

La Policía de Daule verificaba este lunes 22 de diciembre varias cámaras de seguridad en la vía de ingreso al recinto Ánimas, para identificar a los asesinos de Ángel David Cuello Correa, quien fue atacado con un disparo en la cabeza mientras compraba empanadas en este sector, ubicado a tres minutos de la cabecera cantonal.

Manuel Viera, jefe encargado del distrito policial de Daule, confirmó a EXPRESO que el joven, de 18 años, se encontraba alrededor de las 18:00 en un local cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta, lo sorprendieron e intentaron subirlo a la fuerza al liviano vehículo.

El joven opuso resistencia y trató de huir. Entonces, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó, dejándolo sin vida en el camino que conduce a un riachuelo del recinto.

“Seguimos con las pericias para identificar a los implicados, quienes tras el hecho huyeron en la moto”, contó Viera.

Los familiares de la víctima, tras retirar el cadáver, evitaron dar declaraciones.

“Ángel cumplió 18 años el pasado 23 de noviembre y contaba los días para la llegada de la Navidad y el fin de año, con la ilusión de compartir con su familia y amigos. No sabemos los motivos de su asesinato; era muy amiguero y no tenía problemas con nadie. Esperamos que la Policía esclarezca su muerte”, dijo un amigo.

Se identificó a víctima de sicarios

Mientras, se identificó como Nelson Yasmin Burgos Cujilán al hombre de 44 años que la noche del domingo 21 de diciembre falleció dentro de una ambulancia, a la altura del peaje del kilómetro 13 de la vía a Salitre, tras recibir tres disparos en el recinto El Tape, de la parroquia Los Lojas, en Daule.

Con estos dos últimos asesinatos, el distrito Daule registraba, desde enero hasta este lunes, 153 muertes violentas.

Viera manifestó que las víctimas asesinadas en los recintos Ánimas y El Tape no registraban antecedentes penales.

Estas muertes, que ocurrieron con menos de tres horas de diferencia, habrían sido dirigidas específicamente a las víctimas, ya que no existió robo.

“En el crimen del joven de Ánimas existe un testigo presencial que nos dio detalles de cómo intentaron llevarse a la víctima”, aseveró el oficial.

