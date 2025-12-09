Inseguridad en Ceibos: Fue capturado un sospechoso de robos en la avenida del Bombero

Este sector del norte de Guayaquil fue golpeado también por el secuestro de un hombre en Colinas de Los Ceibos

El sujeto fue detenido por personal de la Policía Nacional, tras el rastreo realizado por Segura EP.

Dos jóvenes corriendo para huir de sujetos en motocicleta, que los perseguían por la acera. La escena quedó registrada en videos grabados en la avenida del Bombero, en el norte de Guayaquil.

Se trataba de antisociales que tenían unas tres semanas robándole a estudiantes universitarios en un paradero de buses, ubicado afuera de un colegio privado, según se alertó en redes sociales.

En otro video se observó a un joven con mochila entregando su celular a uno de los tipos que, en una moto con la placa cubierta, huyó en contravía por la acera peatonal.

En este paradero de buses se registraron los robos a estudiantes y ciudadanos

"Lo mismo pasa en las paradas de la (avenida) Francisco de Orellana (roban) a los estudiantes que esperan los expresos para ir a la universidad, tipo 06:00", comentó el usuario @emss84, en la red social X.

La empresa municipal Segura respondió este martes 9 de diciembre a los reportes y anunció que se capturó a un sospechoso de los robos, quien aparecía en una foto, rodeado de policías nacionales.

#C5GYE 🔵🟡



Tras el reporte de sujetos en motocicleta que robaban pertenencias a ciudadanos en la Av. Juan Tanca Marengo, desde el #C5GYE activamos el seguimiento, brindando apoyo estratégico a @PoliciaEcZona8, lo que permitió la detención de uno de los sospechosos. pic.twitter.com/iTWBgcEpJ1 — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) December 9, 2025

Inseguridad aumenta en Los Ceibos

Crimen en Málaga 2: La violencia apagó la calma y encendió el miedo en urbanización Leer más

Estos robos acrecientan el temor en la ciudadanía, sobre todo en residentes de Los Ceibos y sus diferentes urbanizaciones.

En una de ellas, Colinas de Los Ceibos, este martes se registró el secuestro de un militar en servicio pasivo.

Sujetos vestidos de militares ingresaron a la fuerza por la garita de seguridad y llegaron hasta una vivienda, donde se encontraba la víctima.

Ante estos hechos violentos, la ciudadanía manifiesta en redes sociales su preocupación y exige a las autoridades más patrullaje y acciones de inteligencia.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!