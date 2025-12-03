Inseguridad en vía a la costa: Policía realizó operativos tras denuncias ciudadanas

Integrantes del distrito Ceibos utilizan la herramienta digital Siipne 3w, que permite verificar documentos y otros datos

En sectores de vía a la costa, como los que conducen a Chongón, sus habitantes denuncian la falta de alumbrado público como una de las causas para la inseguridad.

Utilizando tecnología para verificación de documentos y datos vehiculares, la Policía Nacional realizó un operativo en el sector de vía a la costa, donde sus habitantes reclaman por seguridad ciudadana.

EXPRESO reportó, el pasado domingo 28 de noviembre, cómo la presencia policial era nula durante un recorrido para conocer los problemas de inseguridad en el sector.

“Si alguien camina por la vía en la noche, es robo seguro. Incluso para los conductores hay riesgos. No hay patrullaje y tampoco denuncias porque ya sabemos que las autoridades hacen poco”, dijo entonces Marcos Santibáñez, morador de Portal al Sol.

Leonardo Pazmiño, oficial del distrito policial Ceibos, al que pertenece el sector de vía a la costa, mencionó que los uniformados realizaron un operativo para registrar a conductores, autos y motos.

¿Qué tecnología usa la Policía para revisar documentos?

"Haciendo uso de la herramienta Siipne 3w podemos verificar antecedentes de los vehículos y de las personas", dijo el jefe policial en un video publicado por la institución en su cuenta de la red social X.

El Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional de Ecuador (Siipne) funciona con una aplicación que se descarga en el celular y ofrece al instante información sobre antecedentes penales o sobre denuncias de vehículos robados.

En la entidad se la utiliza, al menos, desde 2016. Antes, los uniformados debían esperar a que sus compañeros les confirmen, por vía radio, la información respecto a los antecedentes.

