Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

falta de alumbrado en vía a la costa
En sectores de vía a la costa, como los que conducen a Chongón, sus habitantes denuncian la falta de alumbrado público como una de las causas para la inseguridad.CARLOS KLINGER

Inseguridad en vía a la costa: Policía realizó operativos tras denuncias ciudadanas

Integrantes del distrito Ceibos utilizan la herramienta digital Siipne 3w, que permite verificar documentos y otros datos

Utilizando tecnología para verificación de documentos y datos vehiculares, la Policía Nacional realizó un operativo en el sector de vía a la costa, donde sus habitantes reclaman por seguridad ciudadana.

RELACIONADAS

EXPRESO reportó, el pasado domingo 28 de noviembre, cómo la presencia policial era nula durante un recorrido para conocer los problemas de inseguridad en el sector.

“Si alguien camina por la vía en la noche, es robo seguro. Incluso para los conductores hay riesgos. No hay patrullaje y tampoco denuncias porque ya sabemos que las autoridades hacen poco”, dijo entonces Marcos Santibáñez, morador de Portal al Sol.

Leonardo Pazmiño, oficial del distrito policial Ceibos, al que pertenece el sector de vía a la costa, mencionó que los uniformados realizaron un operativo para registrar a conductores, autos y motos.

RELACIONADAS

¿Qué tecnología usa la Policía para revisar documentos?

vehículo sin placas en Guayaquil

Vehículo retenido sin placas: Esto hizo la ATM con el conductor que las puso al apuro

Leer más

"Haciendo uso de la herramienta Siipne 3w podemos verificar antecedentes de los vehículos y de las personas", dijo el jefe policial en un video publicado por la institución en su cuenta de la red social X.

El Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional de Ecuador (Siipne) funciona con una aplicación que se descarga en el celular y ofrece al instante información sobre antecedentes penales o sobre denuncias de vehículos robados.

En la entidad se la utiliza, al menos, desde 2016. Antes, los uniformados debían esperar a que sus compañeros les confirmen, por vía radio, la información respecto a los antecedentes.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Lula pide a Trump cooperación para detener a criminales brasileños en EE. UU.

  2. Aeropuerto de Quito se expande para atender más pasajeros y agilizar vuelos

  3. Demócratas revelan fotos inéditas de la isla privada de Jeffrey Epstein

  4. Universidad Amawtay Wasi no cerrará pese al recorte presupuestario de 2026

  5. Quito Fashion Week: el diseño latino brilló en la pasarela

LO MÁS VISTO

  1. El precio del huevo se desploma en las granjas y el sector entra en crisis

  2. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  3. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  4. HealthBird: denuncias crecen mientras el bloqueo de ADN frena toda fiscalización

  5. La ineficiencia de Sensi-Contugi en el CIES nos sale carísima

Te recomendamos