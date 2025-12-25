Kim Jong-un tilda de "amenaza" los planes de Seúl de construir submarinos nucleares

Aseguró que el plan "empeorará la inestabilidad en la región de la península de Corea"

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA que muestra al líder Kim Jong-un (C) durante la inspección de la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, calificó de "amenaza" a la seguridad de su país el plan del vecino Corea del Sur de construir, con el beneplácito de Estados Unidos, una flota de submarinos de propulsión nuclear.

Durante una inspección para ver los progresos en la construcción de su propio sumergible nuclear de 8.700 toneladas, Kim aseguró que el plan "empeorará la inestabilidad en la región de la península de Corea", en declaraciones publicadas este jueves por la agencia estatal norcoreana KCNA.

RELACIONADAS Corea del Sur y Japón protestan ante China y Rusia por incursiones aéreas

Pionyang considera los planes de Seúl "un acto ofensivo que viola gravemente su seguridad y soberanía marítima", así como "una amenaza a su seguridad que debe ser combatida", según la agencia.

El mandatario se refirió así a la decisión de las autoridades estadounidenses de levantar parcialmente sus restricciones al enriquecimiento de uranio de Corea del Sur a fin de construir una flota de submarinos de propulsión nuclear que le permita hacer frente a la superioridad que Corea del Norte tiene en este ámbito.

Durante su inspección, el líder norcoreano aseguró que la construcción por parte de Pionyang de su propio submarino nuclear, equipado con misiles guiados, será "un cambio crucial que marcará una época y que asegura aún más (...) el nivel de disuasión de guerra que ha alcanzado" el país, según KCNA.

La oferta de Corea del Norte: diálogo con EE.UU. a cambio de aceptar su poder nuclear Leer más

Corea del Sur lleva tiempo aspirando a desarrollar su propios sumergibles propulsados por reactores nucleares, pero su principal obstáculo reside en las restricciones legales y tecnológicas derivadas principalmente de su pacto sobre energía atómica con EE.UU., el conocido como "Acuerdo 123", que prohíbe al país asiático enriquecer uranio o reprocesar combustible nuclear gastado para fines que no sean pacíficos y civiles.

Un tema que escala a nivel mundial

Dado que los submarinos de propulsión nuclear requieren uranio altamente enriquecido o combustible nuclear especializado regulado por este acuerdo, Corea del Sur no puede proceder sin la aprobación explícita de Washington o una enmienda sustancial al tratado.

En la actualidad solo seis países del mundo poseen y operan submarinos de propulsión nuclear, un activo con el que Seúl espera revertir la actual superioridad de Pionyang, que cuenta actualmente con una flota de unos 70 sumergibles con motores diésel-eléctrico, casi el triple que su vecino del sur.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!