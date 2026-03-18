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Siniestro vía Cuenca- Molleturo
Una persona perdió la vida en un siniestro de tránsito en la vía Cuenca- Molleturo.Cortesía

Persona fallece en siniestro de buseta en vía Cuenca- Molleturo

El transporte de pasajeros cubría la ruta Cuenca-Guayaquil. Hay varios heridos

Un fatal siniestro de tránsito deja una persona fallecida y varias heridas. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles, 18 de marzo de 2026, en la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme. 

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Según el informe preliminar del Sistema Integrado de Emergencias en el siniestro, ocurrido en el kilómetro 12 -sector Marianza- estarían involucrados una buseta de pasajeros que se dirigía a la ciudad de Guayaquil y un vehículo particular que venía en sentido contrario. Se trataría de un choque frontal con posterior volcamiento

El personal de socorro del Cuerpo de Bomberos de Cuenca informó que realizó tareas de extracción para rescatar a una persona que quedó atrapada entre los hierros retorcidos de los automotores afectados. 

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Además, se atendió a seis personas más que resultaron gravemente heridas y fueron trasladas a diferentes casas de salud de la ciudad. 

El informe también detalla que una de las víctimas perdió la vida en el lugar del hecho por lo que personal de la Oficina de Accidentes de Tránsito (OIAT) y Criminalística tomaron procedimiento de la escena para recabar información y realizar el levantamiento del cuerpo sin vida.

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Mal estado de la vía

Hay que recordar que la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme se encuentra en mal estado. En un recorrido realizado por EXPRESO - en semanas anteriores- se pudo constatar que existen daños sobre la calzada desde el kilómetro 10 que dificultan el tránsito seguro. 

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En tanto, este siniestro se mantiene en investigación para determinar las causas y responsabilidades del suceso. 

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